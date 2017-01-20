Поклонники подозревают, что Ольга Бузова поехала в Испанию к Дмитрию Тарасову

Футболист сейчас находится там на сборах

Теперь фолловеры интересуются: неужели Бузова намекала на встречу с экс-мужем, расставание с которым далось ей так тяжело?

Казалось бы, 30 декабря Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов поставили точку в своих отношениях, когда получили на руки свидетельство о разводе, но поклонникам хочется надеется, что эта красивая история любви не закончилась так буднично, и что счастливый финал еще возможен. Поэтому когда телеведущая «Дом-2» отправилась в Испанию отдохнуть, фанаты пары предположили, что она поехала за границу, чтобы встретиться с экс-супругом.

Тем более, что свой снимок с улицы Пуэрто-Бануса телебрюнетка подписала так:

«Не бывает случайных встреч. Каждая из них — или испытание, или наказание, или подарок судьбы (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. kp.ru)».

Ну подписала и подписала, если бы не тот факт, что сейчас в Испании на сборах находится Дмитрий Тарасов. «Локомотив» третий зимний сбор проводит в испанской Эстепоне, что совсем недалеко от того места, где остановилась ведущая «Дом-2».

Теперь фолловеры интересуются: неужели Бузова намекала на встречу с экс-мужем, расставание с которым далось ей так тяжело?

С другой стороны, в следующем посте Бузова поспешила сообщить, что она сейчас одна, но теперь понимает, какой мужчина должен быть рядом с ней.

«Для кого-то я умная, красивая и талантливая, а для кого-то я необразованная, гадкая и посредственная. Каждый видит в человеке, то что хочет и то, что ему ближе. Надеюсь, что когда-нибудь, я встречу мужчину, которому я смогу открыться на все 100% и спрятаться за его каменной спиной от всех проблем. А пока я просто живу», — резюмировала звезда.