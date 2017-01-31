Поклонники с трудом узнали Надежду Бабкину на фото без макияжа

Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 05:45

Поклонники с трудом узнали Надежду Бабкину на фото без макияжа

Поклонники с трудом узнали Надежду Бабкину на фото без макияжа

Звезда опубликовала снимок, который не очень понравился подписчикам ее аккаунта

Бабкина не побоялась опубликовать фотографию себя без макияжа.

Народная артистка России Надежда Бабкина давно уже не обращает внимания на критику в свой адрес, более того, многим героиням «Модного приговора», где она выступает в роли адвоката, советует делать также. Мол, живите, так как вам нравится, потому что вы у себя одна. Да и своим собственным примером показывает, насколько больше счастья и радости добавляет в жизни любовь к себе и полное принятие всех своих достоинств и недостатков. Вот, например, сама народная артистка не побоялась опубликовать фотографию себя без макияжа. И это несмотря на то, что звезде уже 66 лет.

К сожалению, не все подписчики оценили смелость и откровенность Надежды. Некоторые заявили, что Бабкиной стоит избегать подобных снимков, мол, в ее-то зрелом возрасте. Некоторые также упрекнули звезду за чрезмерное увлечение пластикой. По их мнению, всенародная любимица стала просто неузнаваемой.

«Хорошая фотография, позитивная, домашняя, хоть нет этого гламура, где все разукрашенные, Надежда очень приятная женщина», — поделились другие поклонники своим мнением.

К слову, не так давно комментируя свою личную жизнь, артистка призналась, что по-прежнему счастлива со своим возлюбленным Евгением Гором. А разница в возрасте у Гора с Бабкиной 30 лет. Всего же вместе пара уже 13.

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Александр
Автор: Александр Январь 31, 2017 05:45
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