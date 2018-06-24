Польза головоломок для детей

Для решения головоломки, прежде всего, требуется способность человека находить правильное решение, то есть проявлять мышление. Чтобы привить ребёнку способность мыслить, находить выход из сложных ситуаций, нужны специальные упражнения.

Их можно заменить головоломками, которые можно найти на сайте, перейдя по ссылке http://www.purumburum.ru/catalog/original-gifts/games-puzzles/.

Эти, на первый взгляд простые игры, можно подобрать для ребёнка любого возраста.

С их помощью у ребёнка вырабатывается способность к поиску правильного решения, анализу сложившейся ситуации.

Значение головоломок для дошкольников

Головоломка по своей сути, это способность человека найти правильное решение в сложившейся ситуации. Она не требует применения специальных знаний, всё зависит в этом процессе от сообразительности человека.

Ребёнок, особенно дошкольник, пытаясь справиться с поставленной перед ним задачей, прежде всего, концентрирует всё своё внимание над тем, как нужно правильно поступить. У него просыпается интерес к познанию. Умственное напряжение рождает новые посылки к его возможностям: малыш проявляет находчивость из своего маленького жизненного опыта.

Первые победы незаметно вырабатывают у ребёнка уверенность. Он более настойчиво проявляет упорство и решительность для достижения своей цели. Так маленький человек сам формирует в себе талант стратега, настойчивость в достижении цели.

Игра-головоломка, особенности выбора

Игры-головоломки для дошколят и учеников младших классов, должны чередоваться с простыми, обычными для них играми и прогулками. Они должны разнообразить образ жизни ребёнка.

Для каждого ребёнка головоломки должны быть подобраны индивидуально, ставя перед маленьким человеком сначала простые задачи, затем ставить более сложные условия их выполнения.

Польза игр-головоломок велика. Они не только учат малыша решать свои проблемы. Этим воспитывается человек с твёрдым складом характера, способным помочь своим близким.

Часто дети выражают свои способности, целеустремлённость в достижении определённой цели быстрее, чем это получается у взрослых. Их сообразительность, скорость мышления иногда заводит в тупик взрослых. Следует обратить внимание на то, как малыш расправляется со сборкой кубика Рубика или складыванием мелких элементов мозаики. Также легко переходит малыш к решению более сложных задач.