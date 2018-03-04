Помолодевшая София Ротару показала роскошный загар

mavit
Автор: mavit Март 4, 2018 11:45

Помолодевшая София Ротару показала роскошный загар

70-летняя певица радует поклонников все новыми снимками с отдыха на Мальдивах

Помолодевшая София Ротару показала роскошный загар

Поклонники считают, что Ротару помолодела, и этот роскошный загар ей к лицу

Нет ни одной артистки на постсоветском пространстве, которая бы так отменно выглядела. Софии Ротару 70 лет, но в это невозможно поверить. Артистка, которую любят миллионы поклонников, не устает удивлять своей моложавостью. София Михайловна продолжает отдыхать Мальдивах. Очередной снимок певицы заставил ее фанатов рассыпаться в комплиментах.

Помолодевшая София Ротару показала роскошный загар

Поклонники считают, что Ротару помолодела, и этот роскошный загар ей к лицу. Как ей это удается? Без генетики тут не обойтись, у Ротару вся семья красивая. Взять ее младшую сестру Аурику, она тоже певица.

Помолодевшая София Ротару показала роскошный загар

И без ухода за собой добиться такого результата невозможно. София Михайловна в первую очередь правильно питается и не забывает про регулярные физические нагрузки. Проходит сеансы массажа, плавает, занимается на тренажерах. Ходят слухи, что артистка использует стволовые клетки. Есть у певицы особые средства для ухода за собой, к примеру, шампунь на основе икры.

Ну а самый главный секрет ее красоты — умение радоваться жизни.

София Ротару с сестрой заплатили за отпуск на Мальдивах больше двух миллионов рублей

Несмотря на свои 70 лет София Ротару очень много гастролирует, дает выступления на сборных концертах и корпоративах, и только ее коллеги-артисты могут сказать, какой это адский труд. Поэтому и отдых после такого насыщенного графика должен быть только на райских островах. Вот их-то звезда советского эстрады и ее сестра Аурика выбрали для отпуска. Причем, на Мальдивы сестры Ротару улетели сразу на месяц и пока, судя по игривому настроению обеих, еще не собираются возвращаться обратно. Тем более, что София и Аурика выбрали лакшери отель, в котором все создано для того, чтобы расслабиться и забыть о заботах и проблемах (подробности)

Читайте также

mavit
Автор: mavit Март 4, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

    Читать статью
  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

    Читать статью
  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

    Читать статью
  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

    Читать статью
  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии