Поручик Челищев, налейте вина
Этим русским человеком можно гордиться. Но сначала надо про него узнать
Фильм «Андрей — голос вина» показали в Москве по инициативе посольства США в России
Я не стану пересказывать вам содержание фильма, который я вчера посмотрел. Скажу только, что он посвящен русскому человеку Андрею Челищеву, человеку очень яркой и непростой судьбы.
Русский аристократ. Воевал на стороне Врангеля, при штурме Перекопа едва не погиб (отцу сообщили о его смерти, а потом привезли едва живого). Эмиграция: сначала Европа, потом Калифорния.
И вот тут начинается самое интересное. Опять же, если совсем вкратце, Андрей Челищев мало-помалу становится великим виноделом. Настолько великим, что без него мир мог бы никогда не услышать о калифорнийских винах. А с ним — еще как услышал. Челищев был, можно сказать, главным тренером команды, которая в 1976 году привезла в Париж из Калифорнии свои вина и наголову разбила надменных французов на легендарной слепой дегустации.
Об этом в фильме «Андрей — голос вина» рассказывают его коллеги и ученики (из США, Франции, Италии, России), его вспоминают Фрэнсис Форд Коппола и Никита Михалков.
Закадровый текст читает Рэйф Файнс, музыку написал Алексей Айги, режиссер фильма — внучатый племянник Андрея Челищева Марк.
Московская премьера состоялась по инициативе посольства США в России. И те, кто собрался в кинозале в тот вечер, конечно, знают, что за человек Андрей Челищев. Теперь хорошо бы сделать так, чтобы о нем узнали остальные. Челищев — не просто легенда в мире виноделия, он из тех наших соотечественников, которыми надлежит гордиться.
А уж на разного рода саммитах виноделов и фестивалях российского вина этот фильм надо показывать регулярно. Хорошо бы Минсельхозу об этом подумать как об одной из форм патриотического воспитания молодежи.
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