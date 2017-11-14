Посадка семян на рассаду: советы огородникам

Я Владимир — огородник-любитель. Покупаю только качественные семена для рассады. По советам других коллег решил в магазине Семена Оптом через сайт http://optsemena.ru/ взять семена арбуза для посадки на рассаду. Заказом остался очень довольным. Могу отметить, что цена на семена арбуза optsemena.ru вполне реальная и помимо арбуза, есть большой выбор других качественных семян фруктов и овощей.

Семена дают хороший урожай, практически, независимо от температуры воздуха. За время моего опыта на огороде случалось всякое. Но вот и теперь я знаю, где можно приобрести семена, которые реально дают урожай.

Рад что купил в магазине Семена Оптом. В качестве плюса, могу ещё выделить отличный сервис, который на высоком уровне за счёт быстрого обслуживания по телефону и поступления товаров за короткий срок. Почему я говорю — товаров, потому, что здесь кроме того, что я заказывал одни семена арбуза, ещё мои знакомые компании заказывали семена оптом — интернет магазин. Говорят, что урожай собрали самый превосходный.

Нынешним профессиональным огородникам гораздо легче выбрать семена за счёт того, что они имеют большой опыт по покупке семян и берут их в компании Семена Оптом. Но купить семена — это не достаточно, также следует соблюдать правила по их посадке на рассаду.

Очень важный совет — проводите предпосевные приготовления. Изначально стоит предположить, что производитель проведёт заранее обработку и все семена высокого качества именно так и делают. Но лучше перестраховаться. К примеру, я мочу семена на десять минут в 3 мл растворе, содержащим перекись водорода и разбавляю на 100 мл жидкости из крана.

Раствор должен быть нагрет до сорока градусов. Есть много методов для того, чтобы проводить обработку семян и используются они для разных целей.

Мой совет совпадает с мнением профессионалов, и я говорю, что важно смотреть на почву для выращивания рассады. Это главный критерий для получения качественного

урожая. А на счёт самих семян, которые можно купить в компании Семена Оптом, можно не волноваться — они продаются в хороших упаковках и их можно купить очень быстро и не дорого.

Чтобы выращивать рассаду можно использовать плодородную почву c большими содержаниями гумусов. Эта земля является дренированной, имеющая уровень кислоты pH 6и 6,8. Я создаю смесь почвы, которая имеет соотношение: 1:1:1 из плодородной, качественной земли — чернозём, покупной грунт. Совсем недавно начал сыпать вермикулит: он помогает обеспечивать мокрое состояние земли, и ещё к этому делает мягче почву.