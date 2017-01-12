После рождения сына Джанет Джексон приняла ислам

50-летняя мама назвала сына арабским именем

Певица с супругом Уиссамом аль-Мана.

50-летняя Джанет Джексон стала мамой две недели назад и почти сразу же после рождения сына приняла ислам. Скорей всего, на этом настоял ее супруг, 42-летний катарский миллиардер Уисамма Аль-Мана. В течении пяти лет он склонял супругу к тому, чтобы стать мусульманкой, но решилась певица только сейчас. Быть может, в благодарность за то, что в таком зрелом возрасте все-таки смогла ощутить радость материнства. К слову, сына супруги решили назвать арабским именем Исса, что в переводе означает Иисус. Папарацци, которые подловили счастливую маму на прогулке отметили, что Джанет почти совсем отказалась от светских нарядов. В ее гардеробе теперь или закрытые, скромные платья, или хиджабы. Так же сдержанно сестра Майкла Джексона одевалась и во время беременности.

Кстати, несмотря на то, что сама Джанет утверждает, что Исса ее первый ребенок, журналистам удалось найти дочь звезды по имени Рене.

Девушку нашел частный детектив, которого нанял бывший муж Джанет Джексон Джеймс Дебарж. Пара сыграла свадьбу в 1984 году и развелась в 1985-м. Как раз в это время Джанет забеременела и отдала свою дочь на удочерение, чтобы с головой уйти в творчество. Певица скрывала интересное положение даже от многих родственников.

«Если знаменитость или кто-то не хочет, чтобы ее семья или друзья, или кто-либо узнал о родах, она рожает за пределами Лос-Анджелеса. Врач покойного Майкла Джексона Конрад Мюррей знал о тайном рождении дочери Джанет», — отметил детектив. Сама Джанет Джексон эту информацию пока не комментирует.