После скандала с обманутыми невестами, новых клиенток Роза Сябитова возит на тренинги за границу

Телесваха решила не закрывать свой бизнес

Сябитова по-прежнему утверждает, что у нее есть VIP-база с женихами

Полгода «Комсомолка» уже писала, что на телеведущую Розу Сябитову подали в суд несколько обманутых клиенток, которые требовали вернуть им деньги, а также компенсировать моральный вред от общения с телесвахой. Они заявили, что платили Сябитовой 250 тысяч рублей за услуги, однако, жениха им она так и не нашла. Причем обманутых невест было больше, но не все решились пойти в суд. А вот писательница Наталья Земская наняла адвоката и потребовала, чтобы ведущая Первого канала вернула ей деньги. И суд выиграла.

И судя по всему, этот скандал сильно ударил по репутации телесвахи, однако, от бизнеса отказаться не оставил. Сябитова просто перепрофилировала его и теперь она предлагает девушкам, мечтающим устроить личную жизнь выездные мастер-классы за границей. Так, у ведущей Первого канала сейчас набирается группы на февраль 2018 года для поездки в США. Там, главный специалист по построению отношений обещает поделиться секретами успеха, дать советы, как и где лучше знакомиться с мужчинами, обещают также шоппинг и бал. А как же женихи? Их как раз не обещают.

Несмотря на то, что Сябитова по-прежнему утверждает, что у нее есть VIP-база с женихами, эта услуга предоставляется свахой отдельно. Контракт на три месяца по индивидуальному заказу с Розой Сябитовой стоит на три месяца 125 тысяч рублей. За эти деньги обещают — размещение анкета в VIP-базе данных, тестирование, психологическая и практическая помощь, личный инструктаж самой телезвезды. И надо отметить, несмотря на громкий скандал в прессе, желающих воспользоваться услугами Сябитовой не становится меньше.

Одно только непонятно, как при такой загруженности Сябитова все успевает? На днях телесваха заявила, что на телеканале стартует ее образовательный проект «О климаксе и не только …», съемки которого уже начались. Не иначе, хороший тимбилдинг.

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