Последнее интервью Тихановича: «Любви жены я добивался три года!»

Знаменитый музыкант умер после двух лет тяжелой болезни [видео]

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович во время выступления на закрытии фестиваля «Славянский базар». Фото ИТАР-ТАСС/ Виктор Толочко

Выходные начались с печальной новости. Дочь знаменитого музыканта Тихановича сообщила в Фейсбуке о смерти своего 64-летнего отца. Мол, Александр ушёл из жизни после тяжёлой болезни.

«КП» в память о замечательном артисте публикует последнее интервью Тихановича.

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Знаменитый семейно-творческий дуэт экс-солистов не менее знаменитого ВИА «Верасы» Ядвигу Поплавскую и Александра Тихановича давно знают и любят не только в родной Беларуси, но и далеко за ее пределами. «Малиновка», «Завируха, метель-завируха», «Я у бабушки живу», «Какой счастливый случай», «Цыганка»… Эти и другие золотые шлягеры артистов до сих пор на слуху не у одного поколения меломанов, а новоиспеченные молодые группы и солисты с удовольствием берут их в свой репертуар в новых аранжировках или делают свои кавер-версии.

Когда мы встретились с Тихановичем, музыкант со своей супругой отмечал «рубиновую свадьбу» — 40 лет совместной жизни. О любимой женщине и не только Александр рассказал «КП» в своём последнем интервью.

— Саша, а вы помните историю вашего знакомства с женой?

— Первоначально мы работали в разных коллективах Белорусской филармонии.

Я играл на бас-гитаре в группе, которую возглавлял Валентин Бадьяров, бывший артист ансамбля Пьехи. В это же время создавался женский квартет под названием «Верасы». А когда нашу группу расформировали, сказав, что мы играем «чуждую для народа и общества музыку» (играли мы что-то подобное джаз-року — «как можно» в то время!), произошло слияние этих двух коллективов. Вот так мы с Ядвигой оказались «в одной упряжке» — правда, пока только творческой. Я -то раньше знал, что она работает в «Верасах», она мне нравилась уже тогда, я положил на неё глаз и подбирался к ней через её подруг: знакомился со всеми и к ней потихонечку так подкрадывался.

Солисты вокально-инструментального ансамбля «Верасы» Ядвига Поплавская и Александр Тиханович (справа) во время выступления. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/

Через три года встреч я все же добился ее согласия выйти за меня замуж. После концертов или на гастролях мы собирались группой в ресторане, сидели рядом. Она сначала настороженно ко мне относилась, но потом привыкла. И однажды я предложил: «Давай поженимся!» Но в загсе была интересная ситуация. Когда нас по традиции спросили: «Согласны ли вы…» я ответил: «Да, конечно, согласен». А когда этот же вопрос задали ей, Ядя долго молчала. Я думал уже, что мне надо просто уходить оттуда. Но потом она сказала «да», и из загса я первый раз в жизни нес её на руках.

— И было это 40 лет назад… Знаете, есть такой анекдот: во время очередной годовщины свадьбы гости спрашивают супругов: «Вот вы живёте вместе уже столько лет, неужели у вас ни разу не было мысли развестись?» Муж отвечает: «Развестись — не было. Убить — было».

— У меня подобных мыслей действительно не было. Нас часто спрашивают: как же вы так, везде вместе 40 лет — на работе, в дороге, в студии, дома, — ведь это очень сложно? Знаете, если двое любят, — не сложно. Хотя ситуации разные бывают, но на этот случай у меня есть свой рецепт: когда у одного партнёра, что называется, «закипает чайник», второму надо в этот момент просто промолчать, чтобы конфликт не получал развития. Зло всегда порождает зло!

— А кто из вас чаще молчал и уступал другому?

— Не я, к сожалению. Потому что Ядвига умнее меня. Она молчала больше. И уступала чаще.

В 1991 году Поплавская и Тиханович получили звание заслуженных артистов Республики Беларусь, а в 2005-м — народных артистов Беларуси.Фото: Ирина БАРЫШЕВА

— Вас никогда не просили выступить на школьных праздниках вашей дочери Анастасии?

— Нет, они сами прекрасно это делали. Учителя нас знали, мы же с некоторыми преподавателями вместе учились в консерватории. Потом в институте Настя с отличием закончила факультет искусствоведения, работает на сцене — и сама, и с нами, еще занимается продюсерской работой. После её первого выхода на сцену газеты написали: «Наконец-то природа отдохнула на родителях!» А потом она познакомилась с другом нашей семьи Димой и вышла за него замуж, родила нам внука Ванечку. Им интересно друг с другом. Несмотря на разницу в возрасте, я надеюсь, что это тот вариант, когда двое нашли друг друга и будут счастливы всю жизнь. Они венчались, и не ради моды, как в последнее время. Дима верующий, Настя верующая. И то, что они верующие, — это очень важно.

— И как они познакомились?

— У нас дома. Дима мой друг, врач-пульмонолог, очень интересный человек. Так ушёл в профессию, чтов конце концов поступил в духовную семинарию, потому что считает: нельзя лечить людей без Бога. Мы с Ядей счастливы, что Настя нашла с ним общий язык. Он старше, но… Но Ванька-то есть!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лев Лещенко — об Александре Тихановиче и «Верасах»: Мы еще долго будем слушать их «Малиновку»

— Лев Валерьянович, печальная новость из Минска — с нами больше нет Александра Тихановича… Как вы оцениваете эту потерю?

— Кончина Саши — это, конечно, печальное событие для нас для всех… Потому что это был один из самых ярких дуэтов нашего советского песенного пространства. Ну, замечательный был дуэт (подробности)