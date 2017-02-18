Последняя «Вечеринка» Росомахи

На Берлинском фестивале состоялась премьера «Логана» — лучшей за последние годы серии «Людей Х»

Кадр из фильма «Логан: Росомаха»

Один из худших фильмов берлинского конкурса — «Ужин» (The Dinner) Орена Мовермана, нравоучительная разговорная драма, которой не добавляют кинематографизма даже крупные планы изысканных блюд, подаваемых в пафосном ресторане, — их смена отражена в главах, на которые разделена вещь. Ужинают четверо — сенатор с лицом Ричарда Гира, его не столь удачливый брат (Стив Куган) и их жены (Лора Линни, Ребекка Холл). В процессе выясняется, что Гир — единственный из персонажей, обладающий подобием совести, — собирается сообщить прессе всю правду об ужасном происшествии, совершенном его с братом избалованными сыновьями. Мальчики из хорошей семьи сожгли заживо ни в чем не повинную бомжиху, запечатлев её гибель на видео, которое утекло в сеть. По отношению к этому преступлению определяются персонажи, их представления о морали, а точнее отсутствие таковых. Снято кино вроде бы по какому-то роману, а как будто по пьесе, причем плохой.

Кадр из фильма «Ужин»

Столь же театральную вещь, хотя и значительно лучше (юмор вообще спасает) сняла и англичанка Салли Поттер («Орландо»). На ее «Вечеринке» (The Party) тусуют самые знаменитые британские артисты – похудевший в два раза Тимоти Сполл, Кристин Скотт Томас, Киллиан Мерфи и примкнувшие к ним американка Патришия Кларксон и швейцарский немец Бруно Ганц. Хотя сочиненная Поттер «хорошо сделанная пьеса» достойна антрепризы в постановке российского режиссера Житинкина. Сюжет примерно такой: героиня Скотт Томас празднует свое назначение министром здоровья от лейбористской партии и приглашает на вечеринку близких друзей. А ее муж (Сполл) решает использовать встречу друзей, для того чтобы объявить две новости. Она плохая: он смертельно болен. Вторая — хорошая: он уходит от жены-министра к другой. Тут является молодой и красивый муж разлучницы (Мерфи) с пистолетом наперевес. Дальше рассказывать бессмысленно. Автор, конечно, понимает какую околесицу она несет. И старается наполнить этот непритязательный дивертисмент благородным политическим содержанием. К счастью, не слишком навязчивым. «Ты не изменишь эту страну, если не изменишь прическу» — говорит будущему министру ее в меру циничная американская подруга.

Кадр из фильма «Вечеринка»

На фоне столь интеллектуального кино неожиданно и выгодно выделился отличный блокбастер Джеймса Мэнголда «Логан: Росомаха» (Logan) — явно последняя глава в ответвившейся от «Людей Х» саге о комиксовом мутанте с лохматыми бакенбардами и лезвиями, выскакивающими из суставов рук. У Логана в этой серии откуда ни возьмись (хотя в этом фильме, в отличие от большинства голливудских – и не только – блокбастеров, все в полном порядке и с мотивациями, и с логикой) появилась близкая родственница. Девочка с тяжелым взглядом и такими же, как у Росомахи (его, как всегда играет Хью Джекман) страшными ножами-вместо-рук. Логан отвечает за доставку девочки в некий Эдем – место, где живут дети-мутанты, вокруг которых, видимо, будут построены новые кинофильмы о «людях Икс». В картине столько отлично и вкусно «сделанного» насилия (особенно получились эпизоды, в которых юные мутанты безжалостно калечат и мочат взрослых), что непонятно, как ее удастся посмотреть целевой аудитории – детям. Которые лучше, чем многие взрослые, понимают разницу между насилием комиксово-киношным и реальным насилием по ТВ (и тем более в жизни). В фильме, разумеется, отражена и текущая политическая ситуация: действие начинается на границе с Мексикой, где Логан – постаревший и уставший от жизни водитель лимузина – отделывает, как Бог черепаху, зарвавшихся мексиканцев. А потом, выдавливая из себя плохой характер и пули, весь фильм спасает юную мексиканку, готовый отдать за нее свою никчемную и постылую жизнь.