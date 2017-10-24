Последствия переохлаждения организма

Переохлаждение организма, также называемое гипотермией, наступает, если температура тела человека падает ниже показателей 35 градусов по Цельсию. Как правило, переохлаждение наступает при продолжительном нахождении на морозе без должного утепления.

Признаки переохлаждения

Гипотермия характеризуется нарушением функционирования организма и сбоем в работе жизненно важных органов и систем. Пониженная температура тела человека замедляет пульс, нарушает обмен веществ и препятствует поступлению кислорода в головной мозг. Более подвержены гипотермии люди с низким весом, маленькие дети и пожилые люди.

Что усугубляет гипотермию?

Вопреки распространенному заблуждению, алкоголь и кофеин не помогают согреться, а способствуют оттоку крови от конечностей. Холод быстрее распространяется по всему телу, вынуждая тепло покидать организм. При длительном нахождении на холоде в состоянии алкогольного опьянения начинается некроз — отмирание тканей, в первую очередь, пальцев на ногах и руках, а затем и самих рук и ног. Отмершие мягкие ткани, не снабжаемые кровью, даже при грамотном медицинском вмешательстве, могут не восстановиться и подлежать ампутированию.

Чего не следует делать ни в коем случае?

Категорически запрещается растирать, мять и трогать кожу, которая подверглась длительному пребыванию на холоде или морозе: движение крови вы таким образом не восстановите, только отшелушите и снимете с человека пораженную кожу, нанеся ей непоправимый вред.

Нельзя поливать пораженные участки кожи горячей водой, особенно на холоде! Это грозит уничтожением слоев пораженной кожи, которая бы со временем могла восстановиться.

Прогревать пострадавшего горячей (свыше 40 градусов по Цельсию) водой. Также нельзя обогревать пострадавшего быстро: слишком резкое тепловое воздействие после нахождения на холоде разрушит капилляры и приведет к непоправимым последствиям. Например, внутренним кровоизлияниям.

Что сделать нужно?

В первую очередь, изолируйте человека от холода и мороза, аккуратно перенесите в теплое помещение. Укройте большим количеством теплых одеял, или вещей, которые бы помогли вернуть организму нормальную температуру и тепло. При экстремальных ситуациях ввиду отсутствия утепления (курток, пледов, покрывал и других теплых вещей) допускается обматывание полиэтиленом. Если есть грелка — ее можно положить на грудь пострадавшему. На пострадавшие участки кожи накладывается стерильная повязка (не ватная). Утепленного человека нужно аккуратно положить, голову укутывать не надо. Пострадавшему следует дать теплой воды, теплого чая или морс. Если все перечисленные методы не помогли, заготовьте для человека ванную с теплой водой не выше 40 градусов по Цельсию. Внимание! Использование горячей воды для ванны строго запрещено! Ели у пострадавшего наблюдаются признаки тошноты, или рвота, аккуратно переверните его набок, иначе рвотные массы перекроют дыхательные пути человека и приведут к смерти. Под голову рекомендуется положить маленькое, аккуратно свернутое мягкое полотенце, чтобы облегчить процесс дыхания. После оказания первой помощи (вышеперечисленные пункты), немедленно обратитесь к врачу.

Переохлаждение также ведет к ряду последствий. Среди них:

Ослабление иммунитета

Распространение вирусных (ОРВИ, грипп и др.) и бактериальных инфекций (Стафилококки, пневмококки, стрептококки)

Цистит

Неврит лицевого нерва

Обморожения конечностей

Обострение хронических заболеваний

Нарушения работы мозговой деятельности и нарушения функционирования сердечно-сосудистой системы

Первым от переохлаждения страдают глаза (в результате чего может возникнуть конъюнктивит — воспаление слизистой глаза), придаточные пазухи носа (что может вызвать гайморит). Лицевые невралгии (отмирают или разрушаются нервные окончания, расположенные на лице, особенно в области челюсти) и воспаление тройничного нерва — также не редкость при гипотермии.

Длительное нахождение на морозе для ушей часто заканчивается отитом (воспалительными процессами, протекающими внутри уха) и появлением фурункулов (гнойных поражений кожи) и потерей или частичной потерей слуха. Для носоглотки гипотермия иногда заканчивается воспалением лобной пазухи и миндалин. Переохлаждения зачастую усугубляют или вызывают патологии дыхательных путей, например, бронхиальную астму. На сердце может сказаться стенокардией (болями в области грудины).