Пост Курбана Омарова разоблачил Ксению Бородину в измене

Супруг ведущей «Дом-2» намекнул на то, что их отношения начались еще во время романа звезды с Михаилом Терехиным

Бородина вышла замуж за бизнесмена через 2,5 месяца после начала их романа

Три года назад Ксения Бородина стала женой предпринимателя Курбана Омарова. Свадьба состоялась в начале июля 2015 года. Тогда поклонники ведущей «Дома-2» были удивлены, что пара так скоро зарегистрировала брак. Бородина вышла замуж за бизнесмена через 2,5 месяца после начала их романа. И конечно, это быстро породило слухи о том, что Ксения и Курбан познакомились задолго до ее разрыва с Михаилом Терехиным. Поклонники популярного телепроекта предположили, что именно Омаров стал причиной расставания Бородиной с ее возлюбленной. А на днях проговорился сам бизнесмен.

«Я включил Ксюше этот трек в машине и ровно через год мы поженились. Еще и станцевали под него свадебный танец. Такая вот история», — написал Курбан в микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены).

Вот тут-то все и началось. Подписчики Курбана подсчитали, что Ксения и Омаров узаконили отношения в июле 2015 года, а в 2014 году телеведущая еще жила с Терехиным и даже ездила с ним отдыхать в Турцию. Все это означает только одно — Бородина довольно долго наставляла рога своему экс-возлюбленному Михаилу. Или кто-то что неправильно подсчитал?

Напомним, Курбан и Ксения воспитывают дочку Тею, которая родилась 22 декабря 2015 года. Также у звезды есть дочь от первого брака с Юрием Будаковым — Маруся, который сейчас девять лет.

Ксения Бородина откровенно рассказала о личной жизни

Ксения Бородина откровенно рассказала о личной жизниКсения Бородина откровенно рассказала о личной жизниКсения Бородина откровенно рассказала о личной жизниКсения Бородина откровенно рассказала о личной жизниКсения Бородина откровенно рассказала о личной жизниКсения Бородина откровенно рассказала о личной жизни. (подробности)