Правила пользования сервисом Uber

Сегодня сервис Uber относится к международному сервису, а совсем еще недавно он был изобретен, разработан и действовал только в США в Сан-Франциско. В очень короткое время этот сервис распространился по всему миру.

Uber в наши дни позволяет зарезервировать или заказать личного водителя с автомобилем в любом городе мира, где действуют мобильные приложения для программ IPhone, Android. Программное обеспечение является диспетчерской службой. С его помощью водитель на автомобиле в автоматическом режиме отправляется к указанному месту вызова. Чем отличается Uber от обычного такси? Тем, что оплата за проезд может производиться любым способом. На сайте драйвер-мос можно ознакомиться как подключиться к UBER в Нижнем Новгороде.

Правила пользования этим сервисом несложен. Первое, что надо сделать – зарегистрироваться в приложении. Далее необходимо перейти на официальный сайт сервиса Uber. Для пользования сервисом вам потребуется кредитная карточка ПайПэл.

Вам необходимо будет заполнить предложенные сервисом поля. Вы должны указать свою фамилию и имя. Это нужно для того, чтобы водитель знал, за кем он приедет. При этом конфиденциальность гарантируется. Затем вам нужно ввести номер своего телефона. Это опять же необходимо водителю, чтобы он мог с вами связаться. На сайте вам надо будет указать и адрес своей электронной почты.

Регистрация предполагает обычную процедуру, где вам надо будет придумать свой логин и пароль, с помощью чего вы будете входить в Uber. Вам также надо будет добавить промо код. Это дает возможность получать скидки. Получить промо код вы можете у тех своих друзей, кто уже пользуется данным сервисом. Если такой возможности нет, получить промо код вы можете на официальном сайте Uber.

Перед тем как начать пользоваться сервисом, обязательно прочитайте условия пользования и узнайте, какая у сервиса политика конфиденциальности. Не забудьте поставить галочку, что вы согласны со всеми условиями компании. После завершения регистрации вы можете пользоваться приложением Uber.