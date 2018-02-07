Предпринимательница из Торжка потратила все деньги на кино

Режиссер-дебютант сняла фильм о Великой Отечественной войне

В фильме сыграли в большинстве своем непрофессиональные актеры. Фото: Киностудия StrongFilm

Пять месяцев работы, отсутствие как такового бюджета, 55 актеров, среди которых местные депутаты, профессиональная модель, военные летчики и женщина-таксист. И еще режиссер — дебютант…

В Торжке завершается работа над фильмом с лиричным названием и очень непростым содержанием — «Далекая звезда». Фильм — о Великой Отечественной войне. И, что самое важное, фильм любительский.

Далекая звезда с названием «Победа»

Понятно, что тема Великой Отечественной будет еще долго тревожить сердца и умы всех тех, кого она коснулась. И все же, почему дебютную картину решили снимать именно об этом? Этот вопрос я и задаю режиссеру и сценаристу фильма, а в миру предпринимательнице из Торжка Татьяне Серединской, одним из первых.

— Помню, что идея родилась внезапно после празднования 9 Мая. Сюжет сам собой выстроился в голове, и уже 28 мая мы приступили к съемкам. Но говорить, что картина только о войне, не совсем верно. Там и раскулачивание 20-х годов, и мистика, ведь в болотах живет колдунья, и любовь… Изначально мы хотели сделать короткометражку, но остановиться потом было невозможно.

Режиссерский дебют Татьяны — это лишь новая планка, заданная самой себе. По призванию она – писатель, автор десятка книг в жанре приключенческого романа и более 50 песен. Так вот, в одной из ее песен есть такие слова: «Далекая звезда с названием Победа». Татьяна решила, что она подходит идеально. И… приступила к съемкам.

— Этот фильм о молодых людях, которые хотели любить, хотели жить, наконец, хотели победить, чтобы вернуть себе свою жизнь, — сформулировала она для себя фабулу фильма.

Это фильм о молодых людях, которые хотели любить, хотели жить, наконец, хотели победить, чтобы жить. Фото: Киностудия StrongFilm

Без немцев никуда…

Основные съемки проходили на облюбованной киношниками территории — в окрестностях Торжка и в усадьбе Василёво, где, к примеру, была снята сцена битвы на мосту в фильме «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова.

— Наверное, помогала атмосфера, — предполагаю я.

— Не только, — поправляет меня Татьяна. — Все получилось в основном благодаря людям. До нас никто на такое не решался… Бюджета ведь не было никакого. Все двигалось и развивалось только благодаря стараниям энтузиастов.

Сначала Татьяна тратила свои накопления, потом помог деньгами местный депутат, а дальше помощь пришла из Японии от известного музыканта и композитора Ёсики Хаяси, с которым лично знакома дочь Татьяны, модель Анастасия. Сейчас начинающий режиссёр оценивает расходы на фильм более чем в полмиллиона рублей.

А теперь о наполнении. В съемках принимали участие все желающие из Торжка, Твери, Конаково, Москвы. Любопытно, что главную роль в картине сыграла Елена Некрасова, она жы выступила и директором фильма (в обычной жизни она водитель такси).

Главную песню спела местная певица Дарья Цыганова. Торжокские военные летчики ради фильма прыгали с особым, подходящим тому времени, парашютом. Тверской композитор Дмитрий Ремнёв взялся за музыкальное сопровождение. С военным реквизитом помогли реконструкторы из Твери и Конаково, они же и сыграли в фильме. Кстати, о военном реквизите.

Оказывается, все можно найти, даже людей, которые готовы сниматься без денег, но форму офицера вермахта и внешне подходящего актера — нет. Помочь съемочной группе ни в Торжке, ни в Твери никто так и не смог. Выход нашелся неожиданно.

— К нам на съемки согласился приехать московский коллекционер и реконструктор со своей формой. Привез все до мелочей. Он же согласился сыграть немецкого полковника. В итоге даже деньги за дорогу не взял…

Насте Серединской на съемках порой было непросто. Фото: Киностудия StrongFilm

Удивительно рядом

Подводя итоги всей работы Татьяна говорит еще и о том, что всегда ощущалась некая помощи свыше, иначе некоторые моменты объяснить невозможно. Например, из другого города в плохую погоду приезжают реконструкторы. Дождь словно назло не перестает. Что делать? И вдруг буквально раз, и погода налаживается, и солнце выглядывает.

А еще киношникам заброшенный дом помогал.- Специально для съемок мы нашли на трассе у деревни Кужелево заброшенный дом. Вот-вот и рухнет, — рассказывает режиссер. — Но мы внутри убрались, расставили лавочки, реквизит, на окна повесили раритетные занавески с кружевами, на пол постелили половички. И дом словно принял нас.

В самые неожиданные моменты, когда нам что-то требовалось, в нем всегда находилось. То горшок какой, то пальто, то пиджак. И так нам в нем легко работалось, уютно… Но самое удивительное, что когда нам пришлось оставить его на две недели, то из него не пропало. Все так и стояло на местах.

есть в фильме и любовная линия. Но не все так однозначно, как на фото. Для этого надо смотреть фильм. Фото: Киностудия StrongFilm

В мечтах попасть на телевидение

Как каждый режиссер, Татьяна мечтает, чтобы у фильма была яркая жизнь. Впереди съемочную группу ждет монтаж и профессиональная студийная озвучка.

— Сейчас мы готовим трехминутный трейлер, чтобы в апреле его представить на питчинге (ярмарке фильмов. — Ред). Конечно, хочется надеяться на спонсорскую поддержку, ведь работы еще много. Если все получится, постараемся выйти на телеканалы.

Что касается премьеры, картину готовятся представить к 9 Мая этого года.

Режиссер и сценарист фильма Татьяна Серединская. Фото: Киностудия StrongFilm

Оказывается, все можно найти, даже людей, которые готовы сниматься без денег. Фото: Киностудия StrongFilm

Главную роль в картине сестер-близнецов Анну и Глафиру сыграла Елена Некрасова (в обычной жизни она водитель такси)

Елена Некрасова в роли второй сестры. Фото: Киностудия StrongFilm

Снимались в кино и обычные школьники Торжка. Фото: Киностудия StrongFilm

Съемки военной драмы «Далекая звезда». Фото: Киностудия StrongFilm

С военным реквизитом помог в том числе председатель клуба исторической реконструкции «Калининский фронт» Михаил Бондин. Он же и снялся в кино. Фото: Киностудия StrongFilm

Съемки военной драмы «Далекая звезда». Фото: Киностудия StrongFilm

Далекая звезда Тверь.Новый остросюжетный художественный фильм «ДАЛЕКАЯ ЗВЕЗДА» Фильм рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. О судьбах молодых людей, которым пришлось рано повзрослеть и защищать свою родину. О переплетении человеческих судеб, любви, дружбе и предательстве. Фильм заставит Вас быть в напряжении и сопереживать главным героям фильма.

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