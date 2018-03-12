Преимущества баз отдыха

База отдыха на озере Шира — Сад Камней.

База семейного отдыха с благоустроенными номерами, теплой водой,душем, ванной, плитой, посудой, холодильником, телевизором там есть все.Тихое и уютное место.

Есть баня, массаж, мануальная терапия, физиолечение, экскурсии, аниматор, развлечения для детей и взрослых, беседки, мангальные. Номера для пар, семей и компаний от 2 до 8 человек.Туристам нужно взять с собой солнечные очки, а об остальном позаботимся мы.

Если возможно, наш Title, H1 и Discription.Title: База Отдыха Шира ЦеныH1: База семейного отдыха в ШираDiscription: База семейного отдыха в Шира. Большая территория, комфортные номера со всем необходимым. Лучшая цена базы отдыха Шира.

Трудно представить более уникальное место, чем «Сад камней» — природную зону имеющею в своём распоряжении древнейшие мегалиты Хакасии и протекающее неподалёку озеро Шира, сплавляющиеся за горизонт горы. Подобное место подойдёт для семейного отдыха, ведь здесь предусмотрены развлечения даже для самых маленьких. Здесь можно узнать про Базы отдыха Шира Цены.

Забудьте обо всех невзгодах и пройдите курс оздоровления, который включает в себя массаж, мануальную терапию и физиолечение. На время релаксации, детей можно передать в руки аниматоров или занять детской площадкой. Самые активные малыши, могут открыть для себя канатную дорогу.

Взрослая аудитория может занять себя экстремальными развлечениями, с поездками на квадроциклах или подъёмом на горную вершину. А после насыщенного на события дня, можно посетить баню или как следует «оторваться» на одной из дискотек. Ну а для тех, кто устал от городских будней, доступен пляжный отдых на озере, с возможностью забронировать шезлонг для принятия солнечных ванн. Самые любопытные, всегда могут отправиться на один из 30 экскурсионных маршрутов. Кстати, необязательно путешествовать с экскурсоводом, насладится природой можно и на своём авто.

Что же касается размещения, то база отдыха была оснащена номерами для семейных пар, молодожёнов, групп друзей и даже туристов. При этом не стоит думать, будто вас ожидают непригодные условия для жизни. Все номера оснащена холодильникам и телевизорами. Постояльцы в любой момент могут принять теплый душ или попариться в ванной. Проголодавшись, постояльцы могут воспользоваться имеющейся в номере плитой или приготовить мясо на мангале. Последний вариант отлично подходит для больших компаний, ведь по соседству расположены крупные беседки, где можно устроить небольшой праздник. Романтические натуры смогут наблюдать за закатом рядом с одним из мест для разведения костра. Это лучший вариант для тех, кто любит душевную обстановку, когда можно собраться с друзьями и сыграть несколько задушевных песен. А за счёт большой территории базы отдыха, вы не будете мешать другим людям получать удовольствие от единения с природой.