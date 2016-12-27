Преимущества котлов твердотопливных

В условиях континентального климата использование теплового оборудования является неотъемлемой частью обустройства жилых помещений и офисов.

Для обогрева жилых и нежилых помещений в настоящее время используют специальные котлы:

— твердотопливные;

-газовые;

— электрические;

— комбинированные.

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Каждый вид имеет свои преимущества и отличительные особенности. Одним из самых востребованных видов теплового оборудования является твердотопливный котел. География использования распростирается по всей территории России, его успешно используют, как для обогрева жилых домов в частном секторе, так и для поддержания тепла на дачах и в загородных домах.

Твердотопливный котел представляет собой отопительное устройство, которое, помимо создания и поддержания теплой температуры в помещении, является емкостью для хранения и забора горячей воды. Поэтому пользователи, купившие частный дом в частном секторе или за городом, прежде всего, приобретают котел твердотопливный.

Какие существенные факторы оказывают влияние на выбор отопительного котла?

Наличие источника энергии неподалеку от дома; Размеры и площадь помещения; Эксплуатационные свойства отопительного котла; Размер затрат на содержание котла и приобретение твердого топлива

С учетом всех вышеобозначенных параметров твердотопливный котел является одним из самых функциональных и экологически безопасных видов теплового оборудования.

И все, самым преимущественным аргументом в пользу твердотопливного котла является его автономность. В системе предусмотрена насосная циркуляция горячей воды, поэтому после запуска системы в эксплуатацию нет необходимости подключать прочие источники энергии: газа, электричества, жидкого топлива.

В то же время, твердое топливо (дрова, уголь, торф, брикеты) можно купить в любом районе города в специализированных магазинах или на складах, при этом достаточно дин раз посетить магазин и создать запас твердого топлива на всю зиму.

По мощности котел малых размеров может согревать до нужной температуры помещение площадью 120 м. кв. При этом, выбор поставщика имеет принципиальное значения для обеспечения высокого качества покупки. Обращайтесь в нашу компанию. Мы предоставляет сертификаты качества и даем надежные гарантии на каждый экземпляр товара.