Преимущества получения кредита под залог техники

Репутация ломбардов складывалась столетиями, их функция определялась и определяется поныне, оказанием помощи людям, столкнувшимися со сложной временной жизненной ситуацией. Свою историю ломбарды ведут с пятнадцатого века. Первые такие учреждения появились во Франции, но созданы они были не французами, а итальянцами – выходцами из провинции Ломбардия. Современные ломбарды выдают кредиты по залог разных вещей, в том числе и под различную технику. Главное преимущество такого залога в том, что техника (бытовая, офисная), которую можно заложить, есть почти у всех, и что эти вещи высоколиквидные. Это означает, что если кредит не будет погашен во время или вы решите, что ваша вещь вам больше не нужна, с продажей такой техники у ломбарда не будет проблем. Поэтому обычно у ломбардов большая сумма залога, при том что процент довольно-таки низкий. Перейдя по ссылке https://zslombard.com.ua/ru/uslovija-kreditovanija/kredit-pid-zastavu-tehniki, можно узнать о получении кредита под залог техники.

На сегодняшний день, ломбарды относятся к финансовым учреждениям, специализацией которых является мгновенная выдача кредитов под закладываемое любое имущество граждан и хранение предметов отданных под залог. За многовековую историю ломбардов их сущность не претерпела больших изменений. Ломбарды принимают в залог совершенно любую технику – от бытовой кухонной, до офисных факсов, ксероксов, компьютеров, телефонов и других вещей. Проблем для заемщика в ломбарде по подбору нужного варианта для залога чаще всего не бывает. В этом вы можете убедиться, посетив ЛОМБАРД «Золота Скриня».

Для того чтобы сдать технику под залог, требования у ломбарда чрезвычайно простые: у сдаваемой техники должно быть рабочее состояние, техника должна быть укомплектована и с хорошим товарным видом. Сумму залога устанавливает эксперт-оценщик. Сумма определяется рыночной стоимостью предлагаемой техники. Заемщик при себе должен иметь лишь паспорт. Функционирование ломбардов осуществляется соответственно законодательных актов государства.