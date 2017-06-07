Преимущества татуажа для губ

Сегодня, наверное, уже не надо никому объяснять, что такое татуаж, и для чего он нужен. Если кто ещё не знает: главное достоинство этой процедуры – ненужность каждодневного макияжа. Вам достаточно пройти три вида процедур, и вы на многие годы забудете, что когда-то каждый день подводили ресницы на глазах, подкрашивали брови и губы (в том числе и татуаж губ с растушевкой). Вам не надо будет из утра в утро наводить стрелки и очерчивать контур глаз и губ косметическими средствами.

Однако преимущества татуажа не столько в экономии времени, а также в его долговечности, сколько в том, что он позволяет женщине проявить свою природой заложенную красоту. Кроме этого даст прочувствовать индивидуальные особенности, сексуальность, вашу душевную силу. Татуаж придаёт и выявляет насыщенность цвета ваших губ, ваших глаз и бровей. Качественно выполненный татуаж способен подправить возможные природные недостатки лица. Например, исправит не симметричность форм, или светлые ресницы, чересчур утончённые линии бровей. Татуаж способен убрать (замаскировать) шрамики и рубцы. Но это ещё не полный перечень возможностей тутаужа.

Выполненный тутуаж (перманентный макияж) даст вам возможность смотреться всегда прекрасно, чем бы вы ни занимались, в каких бы условиях ни пребывали. Если вы дома или на работе, на пляже или в бассейне, в бане/сауне или в спортзале – ничто не нарушит ваш вид и красоту: у вас не потечёт краска, не смоется туш и помада.

Если вы часто ездите в командировки, занимаетесь спортом, любительница саун – татуаж вам просто необходим. Вы забудете о том, что у вас что-то не в порядке на лице. А если вы мама, и у вас есть дети, вы им будет больше уделять время. Если вы носите контактные линзы, татуаж глаз станет вашим приятным элементом, который не испортит настроения. Тем женщинам, у которых кожа реагирует на косметику, татуаж просто необходим – он избавит кожу от аллергических раздражений. С точки зрения экономии средств, татуаж тоже очень важен: вам не надо будет покупать дорогостоящую косметику и помаду.

Подытоживая, хочется отметить, что татуаж (перманентный макияж) станет новой волной в вашей жизни, новой эпохой – эпохой свободы и счастья.