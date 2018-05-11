Преимущества услуг такси в городе

Кто бы мог подумать, что такси в Санкт-Петербурге может быть настолько дешёвым! Не зря же компания так себя и называет «Такси Дёшево». Подумать только, стоимость поездки в вызванном авто начинается с каких-то 150 рублей.

При этом фирма обеспечивает качественные перевозки, гарантируя всем своим пассажирам основательную безопасность, а также быстро доставки в нужное время и в правильное место. При этом каждый клиент будет по максимуму обеспечен удобством и комфортом. Так что теперь по СПб будет передвигаться значительно проще.

Стоит отметить, что водители от данной компании работают как днём, так и ночью. Каждый водитель является гражданином РФ. Объединённая сеть фирмы довольно широка, поскольку в ней имеется более полторы тысячи авто, при этом все они являются иномарками. Ещё один забавный момент: Если человек не согласен с указанной ему ценой на поездку, он может попробовать поторговаться – это в фирме «Такси Дёшево» даже приветствуется. Машина приезжает на заказ достаточно быстро. Для этого ей нужно всего лишь 15 минут.

Как оплатить?

Примечательно, что такси СПб можно оплатить не одним способом, а тремя:

самый обычный способ – дать наличные водителю по прибытии на пункт назначения;

если привязать банковскую карточку к личному счёту сайта, то компания сама снимет требуемое количество денег с неё после предоставления услуги;

оплата с использованием специальных платёжных систем через форму сайта. Подходит тем, у кого средства хранятся на интернет-кошельках.

Бонусы

Предоставляемые услуги службы «Такси Дёшево СПб» являются высокоуровневыми благодаря удачному объединению высоких технологий и заботливому отношению к каждому клиенту. Всё сделано для того, чтобы поездка в такси не омрачила людей, а скорей даже наоборот придала им положительные эмоции. Так, с этой целью компания и придумала «бонус в Такси».

Эта программа относится к разряду поощряющих и доступна исключительно постоянным клиентам компании. Так, после совершения каждой поездки человек получает бонусы на свой персональный счёт. Они составляют 2% от цены на предоставленные ему услуги. При накоплении достаточного количества бонусных средств ими можно расплатиться, вместо обычных денег.