Премьера фильма «Тихоокеанский рубеж-2»: концерт Эдуарда Хиля внутри гигантского робота

В прокат вышел «Тихоокеанский рубеж-2». Премьера фильма — 21 марта 2018 года [видео]

Афиша продолжения фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж».

Гильермо Дель Торо снял фильм «Тихоокеанский рубеж» в 2013 году. С тех пор канал СТС показывает его примерно раз в неделю. Если вы вдруг все-таки умудрились его не посмотреть, то речь там шла про гигантских морских чудовищ кайдзю, полезших на Землю из иного измерения через разлом в океанском дне. Для защиты от них люди создали гигантских человекоподобных роботов, «егерей». Это выглядело бы как сражение нескольких особо омерзительных годзилл с трансформерами — но Дель Торо любят в том числе за умение делать из из вторсырья штучки, выглядящие вполне свежо и оригинально: его «егери» сильно выигрывали в сравнении с трансформерами, да и кайдзю напоминали в первую очередь о Лавкрафте, а не о японских монстрах вроде Годзиллы или Мотры.

«Тихоокеанский рубеж» очень средне прошел в прокате — и только в Китае неожиданно стал большим хитом. Недавно китайская компания Wanda Group купила голливудскую Legendary Pictures, и первое, что пожелало сделать новое руководство — побыстрее снять сиквел «Тихоокеанского рубежа». Сценарий, судя по всему, писался с необыкновенной скоростью; когда оказалось, что актер Чарли Ханнэм не может сниматься прямо завтра из-за занятости на другом проекте, его героя просто вычеркнули (новым стал чернокожий Джон Бойега — здесь он такой же невыразительный и не запоминающийся, как и в «Звездных войнах»). Сам Дель Торо был занят на «Форме воды» — его тоже не стали ждать и заменили на Стивена С. ДеНайта, ранее известного только в качестве продюсера сериалов «Спартак» и «Сорвиголова».

Актер Джон Бойега (слева) известен зрителю по ролям в киносаге «Звездные войны».

…Портал в океанском дне закрылся, человечество постепенно приходит в себя после сражений с кайдзю, но война еще не окончена. Кайдзю (вернее, те злобные пришельцы, которые ими управляют) находят способ завладеть сознанием комического ученого из первого «Тихоокеанского рубежа». (Он держит дома мозг кайдзю в специальном аквариуме, разговаривает с ним, как с женой, и каждый вечер занимается чем-то вроде церебрального секса — надевает какие-то подсоединенные к аквариуму наушники и извивается в экстазе). Все это заканчивается тем, что он сходит с ума и, порабощенный захватчиками, начинает на них работать, с упоением губя наш мир. К счастью, у человечества по-прежнему есть «егери», в том числе сильно усовершенствованные; в главной сцене фильма, ради которой он и снимался, роботы и монстры 25 минут крушат в щепки небоскребы города Токио.

Премьера фильма «Тихоокеанский рубеж — 2» пройдет 21 марта 2018 года.

И да — теперь, в отсутствие Дель Торо (он значится в титрах продюсером, но это, похоже, формальность), это «Годзилла против Трансформеров», ни убавить ни прибавить. Сценарий писали четыре кинодраматурга, на четырех коленках; чудовища стали крупнее, у роботов появились новые оружия, действие теперь разворачивается в основном средь бела дня, а не ночью и в дождь, кожу чудовища и арсенал машин можно рассмотреть в подробностях, но после пары взглядов дальше рассматривать уже не очень хочется.

Самый неожиданный эпизод фильма — когда перед пилотами, управляющими одним из «егерей», появляется голографический Эдуард Хиль и начинает выводить свое «трололо» («Мне бабушка в детстве это ставила, это меня успокаивает», — объясняет один юный охотник на чудовищ). Наверное, именно в такое трололо Стивен С. ДеНайт и хотел бы превратить свой фильм (Дель Торо сделал бы это с легкостью) — но увы, он не может обеспечить беспечность, его дурацкий сюжет разыгрывается вполне себе всерьез. И потом, подождите… бабушка? Неужели с момента, когда этот клип стал хитом в интернете, прошло целых восемь лет, за которые успело вырасти целое новое поколение, ностальгирующее по Хилю на YouTube? Ну что ж, значит, не успеем мы моргнуть глазом — как появится еще одно, ностальгирующее по кайдзю и егерям, и китайцы вновь заставят их драться друг с другом.

Тихоокеанский рубеж 2 Русский трейлер (2018).