Премьера фильма «Звёздные Войны: Последние Джедаи» 2017: почему даже Йода не смог помочь этой картине

На экраны выходит восьмой эпизод культовой саги. Премьера фильма «Звёздные Войны: Последние Джедаи» состоится 14 декабря 2017 года

Премьера фильма «Звёздные Войны: Последние Джедаи» состоится 14 декабря 2017 года

Рей на скалистом острове видит Люка Скайуокера. И говорит ему:

— Ты мой отец?!

Люк хмурится, а потом отвечает:

— Нет, ТЫ — мой отец.

Немая сцена. Но вскоре все разъясняется: Рей — реинкарнация Анакина Скайуокера (Дарта Вейдера). Она появилась на свет от земной женщины и Силы, в результате непорочного зачатия. Именно потому, что в прошлой жизни она была Анакином, у нее так хорошо получается быть джедаем. И именно поэтому…

Ну ладно, ладно, саечка за испуг. Это такая «утечка», появившаяся в интернете, на сайте Reddit, весной 2016-го: некий пользователь якобы прочитал сценарий новых «Звездных войн» и поделился впечатлениями. Это был фейк, но о нем написали крупнейшие газеты вроде The Guardian. И то, что это фейк, стало понятно только на днях, когда журналистам наконец показали «Эпизод VIII». Нет, Рей — не реинкарнация Дарта Вейдера, к сожалению, все еще хуже.

Восьмая заварка чайного пакетика

Я помню, как посмотрел самые первые «Звездные войны». Это было в кинотеатре с подходящим названием «Звездный», на юго-западе Москвы, в рамках какого-то странного блатного показа, в 1989 году. Мне было 11 лет, уже не помню, как я туда попал, но ощущение восторга перед вдохновенной сказкой Джорджа Лукаса запомню навсегда.

Конечно, на изначальной трилогии стоило бы остановиться. К сожалению, Лукас не остановился, а на старости лет решил дополнить ее еще тремя фильмами. Вдохновение его покинуло, но по крайней мере, там был детский азарт. Потом Lucasfilm за огромные деньги ( $4 миллиарда) купила студия Walt Disney и немедленно начала производить новые фильмы. Мы сейчас в середине третьей трилогии; на вид и на вкус она выглядит как восьмая заварка одного чайного пакетика.

А в Лондоне премьера фильма стстоялась 12 декабря. Показ посетили члены королевской фамилии

Рей (Дэйзи Ридли) — девушка с необъяснимымо мощными джедайскими способностями — действительно встречается с Люком на скалистом острове, он становится ее наставником, не особенно охотно, через силу. Рей хочет в полной мере разобраться в себе и заставить Люка присоединиться к движению сопротивления, но он кобенится. Одновременно Рей телепатическим способом общается с главным злодеем, Кайло Реном, убеждая его, что не все потеряно, и в глубине души он не так плох, как кажется. Параллельно принцесса Лея пытается одновременно убегать от сил зла и сражаться с ними, а у Финна (Джон Бойега) начинается роман с азиатской девушкой.

Рей (Дэйзи Ридли) — девушка с необъяснимымо мощными джедайскими способностями

Йода для оживляжа

Актриса Кэрри Фишер (принцесса Лея и классической трилогии) после съемок в этом фильме умерла, что кажется вполне логичным. Он идет два с половиной часа, и это практически невыносимо; должно быть, и процесс высасывания из пальца мучительно тоскливой истории был крайне унылым. В сущности, два с половиной часа зритель смотрит на то, как продюсеры зарабатывают на нем, зрителе, деньги. Неплохой вроде бы режиссер Райан Джонсон не может добавить к фантазии Лукаса ничего, кроме лошадей с человеческими глазами, странных песцов, у которых шерсть торчит иглами, и красного следа, которые оставляют за собой средства передвижения; вот и все чудеса. Дэйзи Ридли и Джон Бойега — технически симпатичные люди, лица которых забываешь мгновенно, стоит отвернуться от экрана (я вдруг понял, что не могу вспомнить лица Ридли даже в недавнем «Убийстве в Восточном экспрессе» — один взгляд более ярких и талантливых ее партнеров вроде Мишель Пфайффер или Джуди Денч просто убирает ее героиню напрочь). И старая гвардия ничем не может помочь: покойная Фишер и, дай ему Бог здоровья, Марк Хэмилл, кажется, сами не рады, что их постаревших, вялых героев вытащили на экран, они тоже не до конца понимают, зачем. Когда становится совсем скучно, на экран вытаскивают еще и Йоду — он, конечно, давно помер, но в мире «Звездных войн» это не повод покидать экран.

Но нас ждет еще «Эпизод IX», а потом еще одна вымученная трилогия, и еще несколько отдельных фильмов о «Звездных войнах» — накачанных пафосом, который заменяет энергию и живость. Даже странно — вроде и Дж.Дж. Абрамс, снимавший двухлетней давности «Пробуждение силы» и Райан Джонсон — фанаты оригинальных «Звездных войн», в теории у них могло бы получиться что-то путное… Но фанатизма недостаточно — особенно когда рисуешь что-то свое поверх шедевра, и на тебя одновременно давят ответственность и сознание того, что портишь хорошую вещь.

Премьера фильма «Звёздные Войны: Последние Джедаи» состоится 14 декабря 2017 года.