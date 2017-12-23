Прямо сейчас: Марк Захаров желает вам здоровья, а Дмитрий Нагиев — чтобы в новом году сохранилось все хорошее

mavit
Автор: mavit Декабрь 23, 2017 23:45

Прямо сейчас: Марк Захаров желает вам здоровья, а Дмитрий Нагиев — чтобы в новом году сохранилось все хорошее

Читателям «Комсомольской правды» шлют праздничные поздравления самые известные люди страны [видео]

Прямо сейчас: Марк Захаров желает вам здоровья, а Дмитрий Нагиев - чтобы в новом году сохранилось все хорошее

Марк Захаров поздравил читателей «Комсомольской правды».

Уже скоро мы будем загадывать желания под бой курантов, но наши знаменитые соотечественники решили поздравить читателей «Комсомольской правды» уже сейчас. Уверены, что их искренние пожелания непременно сбудутся и принесут всем нам добро, радость, здоровье и процветание в 2018 году. Мы вместе уже много лет и герои публикаций «Комсомолки» стали нашими добрыми друзьями, а значит близкими и знакомыми для всех, кто читает нашу газету и сайт, слушает радио «Комсомольская правда». Пусть все напутствия Марка Захарова, Николая Расторгуева, Игоря Крутого, Дмитрия Нагиева, Филиппа Киркорова и многих других исполнятся, надежды оправдаются и мы проведем и наступающий год вместе в отличной компании.

Добрые предновогодние слова звезд буквально оживили нашу газету и 21 декабря во всех местах, где продается пресса, вы сможете найти еженедельный выпуск «Комсомольской правды», который заговорит у вас в руках знакомыми голосами. Чтобы не только прочитать, но и в буквальном смысле слова «увидеть» этот номер «Комсомолки», необходимо:

1. Установить на своем смартфоне бесплатное приложение «Ауразма» (оно доступно в Play Market и App Store).

Видеопоздравление Дмитрия Нагиева.

2. В специальной вкладке «Search» ввести «kplive» в строку «Название канала».

3. Выбрать найденный канал и подписаться на него с помощью кнопки «Follow».

4. Навести камеру телефона на страницу газеты со специальным значком, дождаться появления пиктограммы и нажать на нее. И — особенный, живой номер «Комсомольской правды» у вас в руках!

Видеопоздравление Марка Захарова.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 23, 2017 23:45
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