Принцесса Лея не была сестрой Люка и снималась без нижнего белья

Наш корреспондент, поклонница «Звездных войн», — о том, что было и что могло быть в сценарии

Актриса Кэрри Фишер в одном из эпизодов знаменитых «Звездных войн».

Сожаление и душевная пустота. То чувство, которое впервые было испытано, когда какой-то негодяй постарше, обзавидовавшись подарку, решил научить тебя жизни и сказал: «А ты знаешь, что Деда Мороза не существует? Это твой папа переоделся и подарок принес». Подобное переживаешь, когда внезапная новость про уход из жизни любимого актера всплывает на экране телефона. Принцесса Лея — она же должна была жить вечно! Но Кэрри Фишер умерла. Ей было 60 лет. Так мало.

Лента Инстаграма запестрила лучшими фотографиями принцессы Леи, редкими кадрами со съемок. Люди помнят, вспоминают свой первый путь в «далекую-далекую галактику…». А представьте, что «Звездные войны» могли бы вообще не выйти в прокат, а принцесса Лея вовсе была на грани стать вычеркнутой из сценария.

В США умерла исполнительница роли принцессы Леи.

Джордж Лукас и стопка черновиков

У создания саги есть есть история, не менее увлекательная, чем сам фильм. Вероятно, вы удивитесь, насколько сильно отличался сюжет от того, что мы знаем и любим. Как он менялся от эпизода к эпизоду, за день до «мотора» или прямо на съемочной площадке. Лорд Вейдер мог никогда не сказать легендарной фразы. Он бы просто убил отца Люка, а принцесса Лея не оказалась бы сестрой последнего джедая.

В начальных вариантах сценария фамилия Люка была не Скайуокер, а Старкиллер. Лукас решил изменить имя героя уже в процессе съемок. В первом черновике 1973 года он был Кейном, потом Анникином. Лею звали Лейлой, дроиды были простыми рабочими. Впрочем и сюжетная линия была совершенно не похожа на ту, что мы знаем.

Название самого фильма однажды тоже было под вопросом. Как вспоминает Марк Хэмилл (Сыгравший Люка) — в кинокомпании «Фокс» не хотели использовать слово «войны», так как это отпугивало девушек-подростков. Тогда запустили конкурс — придумать название для фильма, но лучше «Звездных войн» никто ничего так и не предложил.

Все рассчитывали на провал

В 1975 году Джордж Лукас встретился с Кэрри Фишер и Марком Хэмиллом — исполнителями главных ролей в «Звездных войнах» и обрел власть над ними на целых три фильма. Тогда мало кто верил в успех «космического вестерна», но ребята, долго не думая, заключили контракт.

Воодушевленный комиксами и сериалами про Флеша Гордона, режиссер замышлял многосерийное приключение. Вместе со сценарием писался и роман. Затяжное начало съемок и проблемы со стартом заставляли нервно трепетать «20 век Фокс», подписавшийся вкладывать деньги в необыкновенно-новый, но сомнительный блокбастер. А Джордж все ярче представлял своих героев. В голове было множество сюжетных линий, которые можно было развить. Там завалялся и любовный треугольник Люка, Хана и Леи.

Кэрри Фишер и Марк Хэмилл на съемочной площадке «Звездных войн».Фото: EAST NEWS

В первых черновиках «Звездных войн» Лея была не сестрой Люка, а его возлюбленной

«Принцесса всегда была сестрой Люка Скайуокера!», — скажут многие. Ну, потому что Падме родила их в тот самый день, когда Энакин Скайуокер перешел на темную сторону, сражаясь со своим другом и бывшим учителем Оби-ваном Кеноби… Но нет, не всегда.

В одном из первых черновиков, тогда еще носившего имя «Эпизод I», у Люка не было сестры, были братья и отец Скайуокер-старший, который видоизменялся в процессе написания сценария, и в конечном итоге обратился то ли в наставника Оби-Вана, то ли стал основой для родственных связей Люка с Дартом Вейдером. Скайуокер должен был обучиться искусству джедаев, спасти принцессу Лею, очаровать и, вероятно, они бы любили друг друга, а героический взмах лазерных мечей продолжал побеждать зло.

Режиссер был так вдохновлен своей идеей, боялся не успеть, недоснять, с треском провалить фильм, что на основе сценариев выпускались и книги.

В одном из интервью Лукас рассказывал о грядущем романе-трилогии: «Я хочу, чтобы во второй книге Люк поцеловал принцессу. Это будут «Унесенные ветром» в космосе. Ей нравится Люк, но Хан — это Кларк Гейбл. Наверное, Люк ей достанется, потому что в итоге я планирую, что Хан улетит» (так написано в «Тайной истории Звездных войн. Майкл Камински).

Вы же помните сцену, как, находясь в лазарете, Лея целует Люка в губы. Для современных фанатов это может показаться странным, но все же это реальное подтверждение тому, что сперва в голове режиссера они не были родственниками.

Фишер недолюбливала режиссера и свой прикид.

За кулисами Кэрри Фишер постоянно жаловалась Лукасу, что ее героиня носит мешковатые длинные одежды, за которыми не видно ее фигуры. И все таки достучалась. В завершающем трилогию фильме режиссер оголил принцессу Лею. В плену у Джаббы Хатта, Фишер появляется в знаменитом золотом бикини.

За кулисами Кэрри Фишер постоянно жаловалась Лукасу, что ее героиня носит мешковатые длинные одежды, за которыми не видно ее фигуры.Фото: EAST NEWS

В плену у Джаббы Хатта, Фишер появляется в знаменитом золотом бикини.Фото: EAST NEWS

Но голой она была всегда. Кэрри Фишер приходилось сниматься нагишом. Однажды во время съемок Лукас сказал, что в космосе не бывает нижнего белья, и убедил актрису, потом это даже стало местной шуткой. Но в юном возрасте грудь Кэрри была не маленькой, и ей пришлось перетягиваться изолентой, чтобы «лишнее» не попало в кадр.

Принцесса Лея целовала Хана Соло, стоя на коробке

В последнем варианте сценария к эпизоду «Империя наносит ответный удар» Джордж Лукас, понимая, что обойтись без резких поворотов не удастся, перестраховывается и намекает на «другого джедая». И ставит под сомнение геройство Люка Скайуокера.

Сцена, где герой покидает обитель Йоды: магистр переговаривается с духом Оби-вана. Кеноби уверен, что мальчик — это единственная надежда на спасение, на что Йода отвечает: «Нет, есть и другой».

Тем временем с Леей флиртует дерзкий капитан Соло, в облике тогдашней современной звезды Харрисона Форда. Принцесса яро отмахивается от настойчивых «подкатов» Хана, и ставит его на место. Но как ни крути, капитану тысячелетнего Сокола удалось растопить сердце мужественной леди.

Для многих сцен Кэрри Фишер не подходила по росту. Когда ее снимали в одном кадре с Харрисоном Фордом, ей приходилось вставать на коробку, чтобы камера захватила обоих.

В третьем фильме, «Возвращение джедая», уже было необходимо разрешить любовный треугольник Хан-Лея-Люк. Но Харрисон Форд настаивал, чтобы его героя убили, и отказывался сниматься в фильме. У Кэрри Фишер и Марка Хэмилла был контракт на 3 киноленты, и к тому моменту они стали заложниками своих ролей. Культ «Звездных войн» несся по миру как цунами: актеров осаждали толпы поклонников, в магазинах продавались игрушки Люка, Леи, Дарта Вейдера, дроидов.

Изменения были неизбежны. Тогда при создании сценария третьей части начинал прорабатываться сюжет с сестрой-близнецом. И все-таки в «Джедае» это произошло, Лея спасает своего возлюбленного Хана Соло. Люку снятся видения, где Оби-ван рассказывает о втором спасителе. Скайуокер доверяется чувствам, понимает, что Лея его сестра, и рассказывает ей об этом.

Почему именно принцесса?

Намек на «другого» джедая сохранял интригу, но публика все же должна была получить ответ. Если бы Лукас ввел нового персонажа в трилогию, вероятно герой Хэмилла утратил бы свое значение. Поэтому режиссеру пришлось выбирать одного из уже существующих и полюбившихся зрителю персонажей. Выбор с Леей, к тому же, помог разобраться в любовном треугольнике и оставить надежду на победу в случае, если Люк Скайуокер потерпит поражение в схватке с Дартом Вейдером.

Именно в 1973 году, когда Лукас порождал первые наброски сценария космической саги, Кэрри Фишер дебютировала на сцене в мюзикле «Ирэн». На съемках «Новой надежды» Кэрри был 21 год.

Такой она навсегда нам и запомнится, молодой, красивой и воинственной принцессой с решительным характером, но способной любить и сражаться за свое счастье.

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