Принцип действия шиномонтажного оборудования

mavit
Автор: mavit Февраль 24, 2018 04:21

Принцип действия шиномонтажного оборудования

Станок шиномонтажный представляет собой очень простое устройство в виде стойки на стенде, с монтажной головкой, которая зафиксирована на ней. Под головкой располагается поворотный стол, на котором установлены зажимные кулаки, а сбоку имеется отжимная лопатка, приводимая в движение пневматикой.

Поэтому при работе на шиномонтажном станке необходимо помнить о том, что его нужно подключать, как к источнику электроэнергии, так и к компрессору. Интернет магазин Тех – Авто, обладает большим ассортиментом оборудования, по доступным ценам, для стабильной работы автосервиса. Компания работает много лет и продаёт лишь качественное оборудование. Все товары занесены в каталог, чтобы легче было покупателю находить нужный товар. В компании работают профессионалы высокого уровня и могут дать совет специалиста, при покупке оборудования. На все виды оборудования предоставляется гарантийный срок. Товар доставляется во все регионы РФ по цене производителя. Для оптовых покупателей предусмотрена скидка. Принцип работы шиномонтажного станка осуществляется таким образом: •лопаткой совершить отжим резины для того, чтобы отсоединить её от диска; • колесо требуется установить на столе, который является рабочим, и закрепить его с помощью кулачков; •Нужно подвести монтажную головку для осуществления разбортирования; •Ту часть головки, которая является рабочей, требуется установить между резиной и диском; • монтировкой нужно надеть резину с отжатым краем на голову монтажную; •нажимая на педаль, начинает крутиться стол вместе с зажатым колесом и в это время, насадка полностью снимает резину, освобождая диск; •разбортовку другой части диска нужно произвести таким же способом. Данный принцип действия станка подходит для многих аналогичных станков, которые предназначены для легковых машин.

 

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mavit
Автор: mavit Февраль 24, 2018 04:21
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