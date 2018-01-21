Принцип работы встраиваемого противотока для бассейна

Если вы являетесь обладателем небольшого бассейна, но очень любите плавать, тогда вам стоит задуматься о покупке противотока. Если говорить вкратце, то это система обеспечивает создания искусственного течения. С его помощью удаётся имитировать течение, подобное реке, что позволяет наслаждаться плаваньем. Здесь на сайте можно подобрать встраиваемый противоток для бассейна.

Противоток может быть запланирован на ранних этапах конструирования бассейна, что делает его вспомогательным оборудованием. В большинстве случаев, он также легко устанавливается на старые бассейны или может быть использован вариант с навесным противотоком. Как мы уже ранее разобрались, он обеспечивает создание противоположного течения, откуда и пошло его название. Работает по достаточно простому принципу: встроенный насос берёт воду из бассейна и выталкивает её обратно с большим усилием. За час, такое приспособление способно пропускать через себя до 54 кубометров воды. Есть варианты и посильнее. Чтобы одни взрослый человек смог начать плавать, мощность насоса не должна составлять меньше 40 кубометров в час.

Такое оборудование бывает сразу нескольких видов, касается это одноструйных и двухструйных вариантов. Второй нужен для обеспечения более широкого потока. Отдельно, предусмотрена возможность изменять настройки подачи воздуха, мощность и направление струи. На этом основные сведения по работе оборудования заканчиваются. Отдельно нужно упомянуть о типах противотоков.

Как уже говорилось выше, по способу исполнения отличают встраиваемое и навесное оборудование. Чтобы вы понимали, первый вариант должен рассматривать в самом начале составления проекта бассейна, сразу после того, как он будет построен, внести подобную корректировку становится невозможно, ведь это поспособствует нарушению гидроизоляции бассейна. Поэтому, если вы не успели позаботиться об это заранее, лучше всего будет прибегнуть к использованию навесного варианта. Он не требует проделывать в чаще бассейна дополнительные отверстия и может быть замаскирован под дизайнерское решения для помещения с бассейном.