Привет Бекхемам: Плющенко и Рудковская разделись для рекламы нижнего белья

Звездная чета показала поклонникам откровенные фотографии

Плющенко и Рудковская разделись для рекламы нижнего белья

Еще недавно западные таблоиды обсуждали смелую фотосессию экс-«перчинки» Виктории Бекхем, ставшей «лицом» белья от «Emporio Armani». Съемка была «горячей» и весьма провокационной. Супруг западной дивы известный футболист Дэвид Бекхем пошел еще дальше, выпустив собственную коллекцию нижнего белья. Ох, сколько девушек, глядя на эти фотки, мечтали о звездном красавчике.

Эстафету четы Бекхем приняли наши знаменитости. Красавица-блондинка Яна Рудковская выложила в Инстаграме откровенную фотографию, на которой продюсер позирует со своим мужем олимпийским чемпионом Евгением Плющенко в нижнем белье. И фигурист, собственно, тоже предстал перед фотографом в футболке и в трусах. Судя по всему, пара стала лицом известной марки белья.

Для рекламы нижнего белья Плющенко и Рудковская снялись в фотосессии.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— Пятничный эксклюзив! Наша история любви глазами Intimissimi. Первые фото с эксклюзивной съёмки для @intimissimiofficial, который мы любим за умение сочетать элегантность, красоту и комфорт. Продолжение следует, — подписала смелую фотографию продюсер Яна Рудковская.

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