Продукты при подагре
Продукты при подагре
Часто после череды праздников дает о себе знать заболевание, которое наиболее распространено у мужчин. Это подагра. Бывает, что на утро после бурного застолья человек просыпается от сильной боли в ноге, а сустав большого пальца распухает и краснеет. Если с вами хоть раз происходило нечто подобное, то вам следует скорректировать свой рацион питания.
Пациенту с симптомами подагры лучше отказаться от вина и пива, шашлыков, жареных куриных крылышек, лобио и селедки под шубой. Короче говоря – от любимых застольных блюд. В противном случае приступ может повториться. Подагра — болезнь коварная: из-за нарушения обмена веществ увеличивается уровень мочевой кислоты в организме, повышается давление, развиваются болезни сердца.
Почечная недостаточность — вот главная угроза. Это заболевание может развиться уже через 5 лет после первого приступа подагры. Не хотите попасть в число заболевших? Тогда пересмотрите свое меню.
Ниже представлен ряд продуктов, запрещенных при подагре:
* красное вино и пиво;
* мясные бульоны и супы;
* соленая и жирная рыба;
* копчености;
* консервы;
* соленья;
* грибы;
* фасоль;
* цветная капуста;
* шоколад;
* сдобное тесто.
Не стоит отчаиваться, увидев такой большой список запрещенных при подагре блюд. Больному разрешается употреблять в пищу следующие продукты при подагре:
* крупы;
* хлеб;
* молоко, сыр, творог и другие кисломолочные продукты;
* овощи и фрукты;
* икра;
* орехи;
* мед;
* мармелад;
* зефир.
Если все же случится приступ подагры, не пытайтесь лечить его голоданием — это вредно. Для нормализации состояния употребляйте в пищу овощные супы, каши, кисели. Пейте как можно больше жидкого.
Готовить еду при подагре нужно на пару или в микроволновой печи. Для лучшего выведения солей из организма больше пейте. Больному следует выпивать примерно 2 литра жидкости в день.
Таким образом, диета для больных подагрой просто необходима. Сладкой такую жизнь не назовешь, ведь под запретом любимые многими продукты и блюда. Однако не стоит отчаиваться. Приготовить не только здоровую, но и вкусную еду можно и с помощью диетических продуктов.
Источник: https://systavi.com/
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