Продукты при подагре

Часто после череды праздников дает о себе знать заболевание, которое наиболее распространено у мужчин. Это подагра. Бывает, что на утро после бурного застолья человек просыпается от сильной боли в ноге, а сустав большого пальца распухает и краснеет. Если с вами хоть раз происходило нечто подобное, то вам следует скорректировать свой рацион питания.

Пациенту с симптомами подагры лучше отказаться от вина и пива, шашлыков, жареных куриных крылышек, лобио и селедки под шубой. Короче говоря – от любимых застольных блюд. В противном случае приступ может повториться. Подагра — болезнь коварная: из-за нарушения обмена веществ увеличивается уровень мочевой кислоты в организме, повышается давление, развиваются болезни сердца.

Почечная недостаточность — вот главная угроза. Это заболевание может развиться уже через 5 лет после первого приступа подагры. Не хотите попасть в число заболевших? Тогда пересмотрите свое меню.

Ниже представлен ряд продуктов, запрещенных при подагре:

* красное вино и пиво;

* мясные бульоны и супы;

* соленая и жирная рыба;

* копчености;

* консервы;

* соленья;

* грибы;

* фасоль;

* цветная капуста;

* шоколад;

* сдобное тесто.

Не стоит отчаиваться, увидев такой большой список запрещенных при подагре блюд. Больному разрешается употреблять в пищу следующие продукты при подагре:

* крупы;

* хлеб;

* молоко, сыр, творог и другие кисломолочные продукты;

* овощи и фрукты;

* икра;

* орехи;

* мед;

* мармелад;

* зефир.

Если все же случится приступ подагры, не пытайтесь лечить его голоданием — это вредно. Для нормализации состояния употребляйте в пищу овощные супы, каши, кисели. Пейте как можно больше жидкого.

Готовить еду при подагре нужно на пару или в микроволновой печи. Для лучшего выведения солей из организма больше пейте. Больному следует выпивать примерно 2 литра жидкости в день.

Таким образом, диета для больных подагрой просто необходима. Сладкой такую жизнь не назовешь, ведь под запретом любимые многими продукты и блюда. Однако не стоит отчаиваться. Приготовить не только здоровую, но и вкусную еду можно и с помощью диетических продуктов.

Источник: https://systavi.com/