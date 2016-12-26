Прохор Шаляпин решился на уколы красоты

Популярный певец решил сделать лицо более скульптурным

Прохор переживает о сохранении своей мужественности

Уж в чем, а в каких-то проблемах с внешностью Прохора Шаляпина сложно заподозрить. Вроде красивый, молодой, стройный, а все равно ищет в себе несуществующие недостатки.

— Я хочу оставаться вечно молодым и прекрасным. Так как этого требует моя профессия. Но, увы, законы природы не позволяют мне сделать это естественным путём. Мне 33 и нужно уже начать что-то делать для своего здоровья и красоты,-признался «КП» Шаляпин. — Мои друзья рекомендовали мне Ольгу Мороз. Именно этот косметолог колдовал над моим лицом.

Я никогда не колол себе ботокс, не разглаживал морщины и не делал подтяжек лица. Мне кажется, что мужчина не должен всем этим активно заниматься. Так как чрезмерное увлечение бьюти-историями запросто может стереть с лица половые признаки. Моим же кумиром в плане внешности является актёр Марлон Брандо. Хочется быть таким же мужественным на экране.

Популярный певец решил сделать лицо более скульптурным

Косметолог с Шаляпиным спорить не стала.

— Прохору пластика не нужна, — кивнула Ольга Мороз. — Поэтому я назначила процедуру «Стройное лицо». Это серия инъекций, которые убирают отеки на лице или, где это необходимо, излишнюю жировую ткань — то есть лицо, освобождается от скопившейся в коже лишней жидкости, которая делала его тяжелым и тянула вниз, а также от лишней жировой прослойки — например, слишком пухлых щёчек или намечающегося второго подбородка.

Впрочем, напрасно Прохор так переживает о сохранении своей мужественности. Сейчас среди сильного пола модно прибегать к услугам косметологов и пластических хирургов. В стремлении изменить себя при помощи скальпеля сейчас признаются не только фрики типа Джигурды или Андрея Пежича, но и образцы мужского начала — Брэд Питт (ринопластика, ботокс), Том Круз (овал лица, нос, уши) и Микки Рурк (круговая подтяжка лица). Последний, кстати, сделал свои первые операции ещё в начале 00-х именно для того, чтобы сделать лицо менее «смазливым». Однако хирурги так испортили красавчика, что за этой восковой маской, в которое превратилось лицо артиста, сложно узнать вчерашнего кумира миллионов.