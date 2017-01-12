Прощайте, Анджелина и фаст-фуд: Брэд Питт наконец-то начал есть как полагается

Развод с Джоли благотворно сказался на здоровье актера

Жизнь с Анджелиной Джоли для Брэда была не сахар. По крайней мере, в плане еды.

Появившись на днях на вручении премии «Золотой глобус-2017», Брэд Питт произвел настоящий фурор. Актер очень похудел, заметно помолодел и в свои 53 года по-прежнему остается одним из главных голливудских красавчиков. Секрет преображения артиста раскрыли источники из его окружения. По словам близких, разрыв с Анджелиной Джоли и статус холостяка неожиданно благотворно сказались на здоровье Брэда. Он наконец-то начала правильно питаться и вести более здоровый образ жизни.

— Он сбросил много килограммов, — рассказали источники US Magazine, — Брэд сосредоточился на своем здоровье и следит за тем, что он ест. У него есть повар, который готовит ему здоровую еду. Брэд делает упражнения и много бывает на свежем воздухе. Гуляет и ходит в походы. У него появилось много свободного времени, которое он тратит на себя. Он занимается фитнесом. Брэд решил полностью изменить свою жизнь и питаться правильно.

Брэд произвел фурор, появившись на «Золотом глобусе-2017». Актер заметно похудел и помолодел.Фото: REUTERS

Как ранее рассказывали знакомые звездной пары, Анджелина — тот еще кошмар в плане еды. Актриса совершенно не следит за тем, что она ест, и вообще предпочитает питаться «птичьими» перекусами, утоляя голод на ходу горсткой орехов или сушеными фруктами. Недаром ее окружение так часто бьет тревогу и говорит, что ее вес достиг критической отметки, дальше которой — только анорексия.

Дети Брэда и Анджелины тоже питались беспорядочно: могли встать с кровати и поесть среди ночи, если им вздумается, или целый день не брать в рот ни крошки. Рацион шестерых наследников Бранджелины состоял исключительно из тех блюд, которые им нравятся, в основном это фаст-фуд и сладости.

Теперь, лишившись жены и детей, Брэд стал сам думать о своих завтраках и обедах. Как следствие — его рацион наладился, а нервотрепка последних месяцев способствовала стремительной потере веса, которая, как ни странно, внешне пошла Питту только на пользу.

Но не все так радужно: если физически Брэд выглядит здоровым и цветущим, морально он совершенно подавлен. Артист очень скучает по детям, ведь впервые за много лет он отмечал Новый год и Рождество без них. Анджелина позволила увидеться ему и детям на праздники, но встреча как всегда была короткой и проходила под присмотром психолога.

По словам окружения, Брэд очень скучает по детям. Он впервые провел Новый год и Рождество без них.Фото: EAST NEWS

— Он часто срывается на слезы, — уверяет источник. — Он больше не стесняется плакать. Он чувствует себя одиноким и очень скучает по детям.

Между тем, на днях Анджелина и Брэд достигли первой договоренности в суде. Экс-супруги подписали соглашение держать в тайне всю информацию, касающуюся их детей, от публики. Заседания суда будут проходить в закрытом режиме, а все документы по разводу и опеке будут засекречены.