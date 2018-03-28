Проверенные способы накрутить друзей в вк

Распространенным явлением в нашей современной и быстротечной жизни стала подработка в виртуальном пространстве. Поэтому многие люди пытаются заняться бизнесом в онлайн пространстве, чтобы получить какой-нибудь дополнительный доход. Но очень часто для его успешного развития требуется быть активным пользователем социальных сетей.

В последнее время очень популярными социальными сетями считаются вконтакте, где можно не только создать свою страницу, но и группу. Но зачастую даже это не дает желаемого результата, поэтому необходимо иметь как можно больше друзей в этих социальных сетях. Кстати, можно получить информацию о накрутке друзей в вк подробнее читай тут. Существуют целые методики того, как накрутить друзей вк и получить большой доход в своем бизнесе.

Все накрутки вк можно разделить на две группы, которые основаны на том, нужно ли платить за накрутку друзей или нет. Другая классификация построена на основе того, какие ресурсы будут использованы для накрутки. Например, это может быть отправка запросов, причем она должна быть еще и массовой. Другой вид подразумевает использование либо специальных программ, либо сервисов. И последний вид – это договориться с кем-то и просто обменяться друзьями. Но не всегда этот способ бывает действенным. Все эти методы отличаются по нескольким критериям. Например, сколько времени для этого нужно потратить, какие денежные средства необходимы. Безусловно, по затрате личного времени самым трудным оказывается метод, где можно обменяться друзьями, ведь тогда придется каждому лично отправлять запрос, а для этого требуется немного потрудиться. И не всегда такое мероприятие может увенчаться успехом. Не менее затратный по времени и метод, где отправляются массовые запросы в друзья. Известно, что это самый ненадежный способ и мало кто желает проходить по таким запросам и соглашаться на предложения дружбы.

Выгоднее в затрате личного времени выглядят метод, где используются программы или сервисы. Всегда в таких случаях есть какой-то эффект, а если эти программы еще и платные, то тогда он не только упрощает процесс накрутки друзей, но еще его и ускоряет.