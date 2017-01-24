Пугачева и Лепс спели на юбилее депутата Госдумы

Вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Александр Брыксин с размахом отпраздновал 50-летие [видео]

В середине вечера на сцену вышла Алла Борисовна

Если ты не просто депутат и бизнесмен, а еще и вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, то можешь позволить себе достойное празднование собственного пятидесятилетия. Чтобы не просто «как у людей», а с изюминкой. Да, для души можно заказать Аллу Борисовну и Григория Лепса, но, по хорошему, кого этим можно удивить — эти артисты одни из самых востребованных на частных вечеринках. А вот олимпийская чемпионка Маргарита Мамун не у каждого выступит с сольным номером. Красавица Рита исполнила для депутата и его гостей танец с мячом. Неизвестно, тот же самый, что принес ей «золото» на Олимпиаде в Рио, или нет, но, по свидетельству очевидцев, выступление было весьма зрелищным.

Праздновал Александр Юрьевич в Конгресс-парке отеля Radisson Royal (бывшая гостиница «Украина»). Ведущим вечера стал Игорь Верник, украсивший вечер своим искрометным конферансом. Вечеринка проходила в стиле «Зимняя сказка» — залы были запорошены искусственным снегом, стояли 3D-фигурки медведей и разлапистые ели. В самом начале танцевали русские красавицы в кокошниках, играла арфа.

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В середине вечера на сцену вышла Алла Борисовна, за ней — Григорий Викторович. Пугачева спела как свои новые песни (например, «Вдвоем»), так и знаменитый «Миллион алых роз» и «А ты не знал». Лепс же в очередной раз заявил что «уедет жить в Лондон» и тут же одумался «значит, нужно остаться», а также исполнил гребеншиковские стаканы со словами «Все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду», изрядно взбодрив гостей.

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Точные цифры, во сколько обошлись заказанные на праздник артисты, нам не ведомы. Но нет большого секрета в том, что выступление Григория Лепса обходится заказчикам примерно в 100 000 евро (в зависимости от времени и места), а Аллы Пугачевой — в среднем в 200 000 в европейской валюте. Примадонна, в отличие от многих, совершено не переживает по поводу того, что ей приходится выступать на частных вечеринках. В одном из интервью «КП» певица говорила: «Раз у меня сейчас такое тяжелое материальное положение, то от корпоративов я теперь не буду отказываться. Это развлечение не только для тех, кто гуляет в этот момент, это развлечение и для меня. И если такой случай представится, чтобы нормально жить, а не ходить с протянутой рукой, то почему бы и нет? Корпоративы — тоже честная работа».

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В финале был торт. Да какой! Изготовивший кулинарный шедевр кондитер Андрей Шевлягин рассказал об его идее: «В центре скульптура шахтёра как собирательный символ Кузбасса (Александр Брыксин является президентом Федерации спортивной борьбы этого региона — Авт.). Детишки-спортсмены с наградами и кубками не случайны — важнейшим делом в жизни юбиляра стало строительство детского спортивного центра».

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Депутат Брыксин не впервые попадает в светскую хронику. Два года назад его дочь Елизавета вышла замуж за экс-супруга певицы Макsим Антона Петрова. Пресса тогда удивлялась, Лиза не побоялась крутить роман с женатым мужчиной, чья супруга на тот момент была беременна. Но Макsим и Петров расстались, он достаточно быстро женился на Лизе, и все эту историю позабыли — кроме, пожалуй, самой певицы, у которой от Антона есть дочь.

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