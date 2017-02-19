Пугачева показала своих любимых мужчин

Алла Борисовна стала активным пользователем соцсетей [видео]

Дети у Аллы и Максима родились три года назад

Ещё пару лет назад Примадонна равнодушно относилась к соцсетям.

— Я даже не знаю, как это «быть в Твиттере»! — говорила Алла Борисовна.

А теперь «женщина, которая поёт» стала активным пользователем Инстаграма.В эти выходные АБ порадовала поклонников фотографиями из домашнего архива.

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«Мои любимые мужчины!» — подписала фото Максима и Гарри Галкиных Алла Пугачева.

«Чудо по имени Лиза!» — прокомментировала трогательное фото своей младшей дочери Лизы в ванной Алла Борисовна.

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Судя по всему, Пугачева проводит выходные дома, в кругу семьи.

Напомним: дети у Аллы и Максима родились три года назад.

— Рождение детей — это очередной шаг Пугачевой в создании своей артистической династии, — сказала в одном из интервью «КП» финалист «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина. — Алла Борисовна сама выбирает людей в свое окружение. И те люди, которых она берет под свое крыло, не похожи на других артистов, они не такие, как все.

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Многие пытаются повторить успех Пугачевой, но у них получается вторичный продукт. Пугачеву будут слушать и знать многие столетия. Чтобы она не пела, у нее столько энергии. Человек родился с неимоверным даром.

У такого человека, как Пугачева не могут быть бездарные дети. Другое дело, как они распорядятся своим талантом. Возможно, что вокалом они заниматься не будут. В любом случае, их профессия будет связана с культурой.

Они будут тянуться к благотворительности и делать все, чтобы поднять культуру России.

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