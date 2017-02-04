Пугачева снова перешла на балахоны
Примадонна появилась в своём любимом наряде на дне рождения Рудковской [видео]
Дизайнер Алишер, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте.
Несколько лет назад в жизни Аллы Пугачевой появился стилист Алишер, который убедил Примадонну изменить привычным балахонам и перейти на мини.
— Мне захотелось превратить Пугачеву в секс-диву, — объяснил «Комсомолке» Алишер. — У Аллы Борисовны красивые ноги без целлюлита. И я сторонник того, чтобы она их показывала, а не прятала под балахонами.
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Алла Пугачева следовала наставлениям стилиста последние пять лет. Но, судя по всему, Примадонне вновь захотелось перемен и АБ вернулась к своим любимым балахонам.
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На дне рождения продюсера Яны Рудковской «женщина, которая поёт» появилась в золотом балахоне. Певицу сопровождал ее стилист Алишер.
В адрес Рудковской Пугачева сказала очень трогательные слова:
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«Можно заработать почёт и уважение, но ничего это не стоит, если у человека нет достоинства. У тебя, девочка моя, это достоинство есть. Оно проявляется в твоих поступках, в твоих приёмах, в том, как ты одеваешься, что выкладываешь в Инстаграме. Я долго искала подарок, чтобы он подошёл к твоему завтраку. Слава Богу, что жива твоя мама и видит все это счастье!»
Поздравить Рудковскую приехали многие знаменитости: Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Екатерина Одинцова, Игорь Гуляев и другие.
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Под занавес вечеринки Алла Борисовна вместе с именинницей и другими гостями раута пустилась в пляс под хиты Димы Билана.
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Напомним: в конце 2016 года Пугачева призналась, что из молодых исполнительней она считает «номером один» Билана. В свою очередь, Билан посвятил АБ на своём недавнем сольнике песню. Пугачева стоя аплодировала своему любимчику в вип-ложе.
Билан и Пугачева поздравили Рудковскую дуэтом. Под занавес вечеринки Алла Борисовна вместе с именинницей и другими гостями раута пустилась в пляс под хиты Димы Билана
Пугачева снова перешла на балахоны. Примадонна появилась в своём любимом наряде на дне рождения Рудковской
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