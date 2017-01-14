«Пугачева у нас одна. И в этом не ее вина»

Спецкор «КП» разбирается, почему критики «новогодних огоньков» набросились на Примадонну

Все эти выпады с переходом на личность, с обсуждением внешности, возраста, конечно, омерзительны.

До последнего не хотела писать про вакханалию вокруг Пугачевой. Опять начнётся в комментариях: да ей же заплатили, налили, пригрозили и пр.

Последней каплей стали хамские опусы бывших фанатов АБ, которые ещё недавно простаивали у ее подъезда, а сейчас выбились, как им кажется, в серьёзные журналисты.

И все эти выпады с переходом на личность, с обсуждением внешности, возраста, конечно, омерзительны.

Хорошо это или плохо, но мы живём в эпоху интернета, когда каждый, не вставая с дивана, может походя пнуть личность любого масштаба. Хейтеры этим и живут. Обругал в Твиттере Соловьева, а он вдруг ответил. Думаешь: «О, прикольно! Меня заметили!»

Как приятно к своему нолику добавить единицу, правда же?

Одного не пойму, почему мы так безжалостны к своим? Под чьи песни взрослели, влюблялись, разводились, плакали, смеялись…

«Бей своих, чтобы чужие боялись!», как когда-то метко стреляла рифмами в критиков Пугачева. Сколько у нас осталось таких, как она? Табаков, Джигарханян, Пьеха, Кобзон и ещё парочка человек. И все.

Почему мы так безжалостны к своим? Под чьи песни взрослели, влюблялись, разводились, плакали, смеялись…Фото: Евгения ГУСЕВА

Я не думаю, что Алла Пугачева нуждается в чьей-либо защите. За столько лет на сцене у неё наверняка появилась мощная броня от плюющихся ядом. Вспомните хотя бы давний скандал в гостинице «Прибалтийская», когда, позволив себе ответить на бюрократическое хамство, АБ получила всесоюзную травлю. Тогда тоже грозились запретить, убрать, чуть ли не сжечь на костре. Думаю, не сойти с ума ей помогла любовь народа. Ну кто у нас в стране, кроме АБ, собирал многотысячные стадионы?

Блогеры пишут, мол, у Пугачевой слишком короткие юбки, молодой муж в придачу с замком. Не порядок.

Вам было бы спокойнее, если бы наша главная звезда в полном одиночестве жила бы в нищете в бараке, изредка выходя на публику в рваном ватнике?

Почему мы можем простить нашим кумирам все что угодно (пьянство, драки, судимость), но только не счастье? Мы жалеем больных, нищих, мертвых. И почему-то готовы разорвать в клочья счастливых и успешных. Это не мои суждения. Такие неутешительные выводы можно сделать из ваших комментариев.

Думаете, Пугачевой приятно, что журналисты сидят у нее под окнами, считают ее деньги, мужей, следят за ее весом.

Другие звёзды, только чихни на них, сразу бегут в суд. А Пугачева, как бы на ее имени пресса ни зарабатывала (чего уж греха таить, фамилия Примадонны в заголовке — по-прежнему гарант рейтинга), никогда не воевала с журналистами.

Меня, честно говоря, всегда удивляло, как Пугачева за столько лет публичности осталась нормальным человеком. Что удивительно, добрым.

Частенько по долгу службы приходится пересекаться с известными людьми. Поверьте, не все любимцы публики — образцы вежливости.

Вспоминаю первое интервью с АБ. Поговорили часа полтора, еду счастливая в редакцию. Интервью с Примадонной — большая удача. А для меня так и вообще счастье — первая большая беседа со звездой такого уровня.

А потом обнаруживаю, что из всего разговора записалось только двадцать минут. Диктофон подвёл. Думаю, все, уволят меня. Приехала в редакцию, написала по памяти, отослала АБ.

— А у тебя не все записалось, что ли? — догадалась о ЧП Алла Борисовна.

Покрываюсь красными пятнами, думаю, ну все, мне капут.

Сбивчиво объясняю про накладку с диктофоном.

Вместо «грома и молний» слышу смех: «Ничего, бывает. Получилось даже лучше, чем было!»

На следующее интервью я уже шла с тремя диктофонами.

Я рада, что на все эти петиции АБ реагирует с юмором. Мол, живём дальше, глупо стараться всем нравиться.

Хейтеры возмущаются, мол, Пугачева не пускает молодых на сцену. Алла Пугачева не пускает?! Создательница фестиваля «Рождественские встречи», где зажглось множество звезд. Владелица школы талантов, где многие одарённые дети из бедных семей учатся совершенно бесплатно. Их немного, конечно. Всем помочь невозможно. Но они есть!

Ну не смешно ли говорить о коррупции в шоу-бизнесе в эпоху интернета, когда звездами становятся в одну минуту, собрав миллионы просмотров на Ютюбе. В эпоху, когда, в отличие от советских времён, на телекнопках есть «Голос», «Фактор А», «Большая сцена» и куча проектов для начинающих музыкантов. Прорывайся, добивайся, удивляй!

На все эти петиции АБ реагирует с юмором. Мол, живём дальше, глупо стараться всем нравиться.Фото: Первый канал

Только почему-то, имея миллион эфиров на главном канале, участие в «Евровидении» и шикарные вокальные данные, та же Дина Гарипова не стала новой Примадонной. И Сергею Волчкову (ещё один триумфатор «Голоса») до Кобзона ой как далеко. Вроде никто Гарипову и Волчкова не «душит»: пой — не хочу.

Харизмы, витальности, увы, нет.

И пока рядом с нами (слава Богу) «золотой фонд», те, кем мы действительно можем гордиться, давайте спрячем свои жала. По крайней мере, от них. А то с кем мы останемся? С Тимати?

Давайте помогать развивать, а не добивать. Если руки чешутся написать петицию, так помогите лучше новому Магомаеву прорваться в эфир. Это будет куда лучше, чем заниматься травлей легенды.

Тот же Карел Готт — дорогой гость на каждом «новогоднем огоньке» в Чехии. Последние годы он даже не поёт, просто сидит за праздничным столом. Никому в голову не приходит вылить на него ушат помоев. Мол, чего расселся, ползи на покой. Они берегут своих кумиров. Для них это святое — история страны, народное достояние. Почему же мы тогда такие неблагодарные?

А про Пугачеву, как мне кажется, исчерпывающе сказал Евтушенко. Тут даже и добавить нечего:

«У могилы поэта,

презревшего все мировые базары,

я не встретил в тот день

ни души — даже призрака Лары,

но, когда подошел,

обходя неизбежную русскую лужу,

я увидел одну знаменитую,

но никому не известную душу.

На скамеечке тихо сидела не кто-нибудь,

а Пугачева —

одиноко, задумчиво,

поглощенно в затрапезном платочке,

без всяких подмазок и блесток,

угловатая, будто бы скрытая в диве базарной

девчонка-подросток,

На колени она

перед камнем надгробным отнюдь не валилась,

но чуть-чуть шевелила губами,

как будто молилась.

А однажды я видел ее,

на банкете хлеставшую водку.

В чью-то кофту вцепилась она:

«Слушай, ты не толкнешь эту шмотку?»

Как смешалось в ней все —

и воинственная вульгарность,

и при этом при всем —

Пастернаку таинственная благодарность.

Персианка и Стенька в едином лице.

Гениальности с пошлостью Ниагара.

Пастернаковская свеча,

на которой так много нагара.

Фаворитов меняет,

как Екатерина Великая плебса,

но в невидимом скипетре

столько у ней неподдельного блеска!

Все народы похожи

на собственных идолов.

Их слепив из себя,

из фантазий несбывшихся выдумав.

На кого ты похожа, Россия?

Похожа на Пугачеву.

Ты идеи

с чужого плеча примеряешь опять, как обнову,

но марксизм не налез,

да и капитализм

на Россию никак не налезет.

Не по нам эти шмотки.

Чужое напяливать нам бесполезно.

На всемирные конкурсы

рваться не надо сейчас ни России, ни Алле.

Если в первые мы не попали,

не значит еще,

что пропали.

Мы буксуем в грязи,

но пока хоть в одном уголочке

души мы чисты,

«еще идут старинные часы…»

Мы не все потеряли еще,

распадаясь под собственный гогот.

Только те могут петь,

кто молчать над могилами могут.

Я Россию люблю,

как шахтер свою шахту,

не меньше во время обвала.

Я любимых артистов люблю,

как ни горько,

не меньше во время провала.

Я люблю тебя, русская Пиаф,

соловьиха-разбойница и задавала,

над могилой поэта притихшая,

будто монашенка, Алла».

«Злопыхатели возбудились? Это прекрасно!»: Пугачева ответила критикам «новогодних огоньков»

Житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян написал петицию Константину Эрнсту с просьбой пересмотреть в следующем году новогодний эфир:

«…То, что происходило в Вашем новогоднем эфире, это уже просто за гранью! Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом «В гостях у Примадонны». Почитайте десятки тысяч комментариев под петицией и убедитесь в этом сами!» (подробности)