Пуанты великой Анны Павловой нашлись в Вашингтоне

mavit
Автор: mavit Апрель 18, 2018 11:46

Пуанты великой Анны Павловой нашлись в Вашингтоне

Неожиданная находка была в свое время приобретена для украшения ресторана

Пуанты великой Анны Павловой нашлись в Вашингтоне

Еще одну пару пуант, в которых танцевала Павлова, нашла посетительница одного из ресторанов русской кухни в американской столице. Выставлены они были в… женской комнате

Одна из величайших балерин ХХ века, прима Мариинки Анна Павлова много гастролировала по свету, выступив даже в Австралии и Новой Зеландии. Ее дебют в Новом свете состоялся в 1910 году, а в 1921-25 годах она еще раз приехала в США. Причем организатором этих гастролей был знаменитый импресарио российского происхождения Сол Юрок, которому своими концертами в США позже были обязаны многие советские исполнители – Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович и др.

Павлова – икона русского балета, и все, что связано с ее творчеством и ее жизнью, является объектами поклонения и коллекционирования.

До недавнего времени в различных музеях и частных собраниях мира сохранилось лишь менее десятка пар балетной обуви, принадлежавших Павловой. Кстати, ей приписывают модернизацию балетных туфель: считается, что именно эта русская балерина поместила в носки своих пуант мягкую подкладку, что позволило распределять напряжение по ступне более равномерно.

Еще одну пару пуант, в которых танцевала Павлова, нашла посетительница одного из ресторанов русской кухни в американской столице. Выставлены они были в… женской комнате. Хозяева заведения оформили ее в стиле «Дягилевских сезонов», и балетные пуанты являлись частью антуража.

Дотошная американка, работающая в одном из музеев, рассмотрела все детали, после чего вернулась вновь и заявила, что уверена в том, что пуанты принадлежали когда-то Анне Павловой. В поддержку своей версии она приводит множество доводов: пуанты произведены фирмой Capezio. С Сальваторе Капецио, основателем нью-йоркской обувной мастерской, до сих пор шьющей обувь для актеров и танцовщиков, Павлова дружила. Бренд Capezio сегодня выпускает пуанты Pavlova.

Кроме того, балерина жаловалась на длинные пальцы своих ног, а также слишком высокий и по-особому выгнутый подъем. В Capezio до сих пор бережно хранится слепок ноги Анны Павловой, снятый мастерами для индпошива пуант для великой балерины. Музей фирмы этот слепок покидал лишь раз, когда по нему были отлиты хрустальные туфельки, вручаемые победителям одного из международных балетных конкурсов. Размер найденных в Вашингтоне пуантов точно совпадает с этим слепком.

Менеджеры ресторана удивились открытию и сообщили, что насколько им известно, дизайн всех помещений заведения разрабатывался одним из санкт-петербургских бюро, которое среди прочего также приобретало по всему миру и перевозило в США элементы декора.

«КП» связалась с совладельцем ресторана. Александр Нистратов сказал, что также удивлен. Он заверил, что находка уже перенесена из дамской комнаты в один центральных залов. «Дизайн наших помещений выполнен в разных стилях: советского холостяка, диско, швейной мастерской, балетном. Кстати, в холостяцкой комнате среди прочих вещей была настоящая электробритва «Бердск». Сначала пропал футляр, потом и сама бритва… Пуанты, заверяю, не пропадут и будут выставлены для всеобщего обозрения на самом почетном месте».

Анна Павлова не вернулась в Россию с началом Первой мировой, обосновавшись в Лондоне. Урна с ее прахом помещена в колумбарии крематория Голдерс-Грин в столице Великобритании. Урна не закрыта мемориальной доской и находится в нише, всегда окруженная живыми цветами и… пуантами, которые приносят поклонники творчества великой балерины.

Читайте также

mavit
Автор: mavit Апрель 18, 2018 11:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Тимур

    Тимур

    Отличная статья!

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    В инновационной стратегии развития города Бийска как наукограда наряду с оборонным центром и полюсом нанотехнологий, одним из полюсов роста является…

    Читать статью
  • Сергей

    Сергей

    Спасибо! Очень познавательная статья про окна. Фирма толковая, позвонил по общался с менеджером.

    Читать статью
  • hacker

    hacker

    Бесплатный Play Маркете

    Читать статью
  • Надежда

    Надежда

    Вчера нанесли на стену. Честно говоря, очень боялись большого веса и ширины полотна... Но... Как-то все гладко прошло. Как раз…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии