Пуанты великой Анны Павловой нашлись в Вашингтоне

Неожиданная находка была в свое время приобретена для украшения ресторана

Еще одну пару пуант, в которых танцевала Павлова, нашла посетительница одного из ресторанов русской кухни в американской столице. Выставлены они были в… женской комнате

Одна из величайших балерин ХХ века, прима Мариинки Анна Павлова много гастролировала по свету, выступив даже в Австралии и Новой Зеландии. Ее дебют в Новом свете состоялся в 1910 году, а в 1921-25 годах она еще раз приехала в США. Причем организатором этих гастролей был знаменитый импресарио российского происхождения Сол Юрок, которому своими концертами в США позже были обязаны многие советские исполнители – Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович и др.

Павлова – икона русского балета, и все, что связано с ее творчеством и ее жизнью, является объектами поклонения и коллекционирования.

До недавнего времени в различных музеях и частных собраниях мира сохранилось лишь менее десятка пар балетной обуви, принадлежавших Павловой. Кстати, ей приписывают модернизацию балетных туфель: считается, что именно эта русская балерина поместила в носки своих пуант мягкую подкладку, что позволило распределять напряжение по ступне более равномерно.

Еще одну пару пуант, в которых танцевала Павлова, нашла посетительница одного из ресторанов русской кухни в американской столице. Выставлены они были в… женской комнате. Хозяева заведения оформили ее в стиле «Дягилевских сезонов», и балетные пуанты являлись частью антуража.

Дотошная американка, работающая в одном из музеев, рассмотрела все детали, после чего вернулась вновь и заявила, что уверена в том, что пуанты принадлежали когда-то Анне Павловой. В поддержку своей версии она приводит множество доводов: пуанты произведены фирмой Capezio. С Сальваторе Капецио, основателем нью-йоркской обувной мастерской, до сих пор шьющей обувь для актеров и танцовщиков, Павлова дружила. Бренд Capezio сегодня выпускает пуанты Pavlova.

Кроме того, балерина жаловалась на длинные пальцы своих ног, а также слишком высокий и по-особому выгнутый подъем. В Capezio до сих пор бережно хранится слепок ноги Анны Павловой, снятый мастерами для индпошива пуант для великой балерины. Музей фирмы этот слепок покидал лишь раз, когда по нему были отлиты хрустальные туфельки, вручаемые победителям одного из международных балетных конкурсов. Размер найденных в Вашингтоне пуантов точно совпадает с этим слепком.

Менеджеры ресторана удивились открытию и сообщили, что насколько им известно, дизайн всех помещений заведения разрабатывался одним из санкт-петербургских бюро, которое среди прочего также приобретало по всему миру и перевозило в США элементы декора.

«КП» связалась с совладельцем ресторана. Александр Нистратов сказал, что также удивлен. Он заверил, что находка уже перенесена из дамской комнаты в один центральных залов. «Дизайн наших помещений выполнен в разных стилях: советского холостяка, диско, швейной мастерской, балетном. Кстати, в холостяцкой комнате среди прочих вещей была настоящая электробритва «Бердск». Сначала пропал футляр, потом и сама бритва… Пуанты, заверяю, не пропадут и будут выставлены для всеобщего обозрения на самом почетном месте».

Анна Павлова не вернулась в Россию с началом Первой мировой, обосновавшись в Лондоне. Урна с ее прахом помещена в колумбарии крематория Голдерс-Грин в столице Великобритании. Урна не закрыта мемориальной доской и находится в нише, всегда окруженная живыми цветами и… пуантами, которые приносят поклонники творчества великой балерины.