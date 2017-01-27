Пять ярких моментов из биографии Елены Ваенги

27 января артистка празднует сорокалетие

27 января артистка празднует сорокалетие.

Елена Ваенга — действительно одна из главных певиц «десятых». Ее любят за надрыв, за искренность, за то, что «простая русская баба» — как сотни тысяч ее поклонниц. За то, что с таким трудом сбрасывает вес, что знакомо почти каждой из нас. За то, что может, если надо, и матом. И лаской — так, что растает даже ледник в Антарктиде. И курит (одна), выпивает (абсент), слушает ночами Шопена… А главное — всегда, что бы ни случилось, отстаивает себя и свою правду. Мы решили вспомнить несколько таких моментов в биографии именинницы.

1.«Pussy Riot», Ксения Собчак и «мичеть»

Елена Ваенга — одна из главных певиц «десятых».

В 2012 году Елену глубоко возмутили пляски «Pussy Riot» в Храме Христа Спасителя. Да так, что она, не стесняясь в выражениях, публично высказала свое мнение об этом поступке.

«По телеку кричат о христианском прощении и милосердии! А вы знаете, почему эти козы не пошли в мичеть или в синагогу? Особенно в мичеть? Да потому что, если бы они туда влезли, то они бы до суда не «дошли» — им бы братья мусульмане враз показали «христианское прощение», — написала певица в соцсетях. Телеведущая Ксения Собчак не смогла пройти мимо, посмеявшись над эмоционально написанным постом певицы с неким количеством ошибок. Ваенга тоже за словом в карман не полезла: «Вы решили обсудить мои «недостатки» со своими фанатами. Представляете, если я начну обсуждать ваши со своими поклонниками? Вот смеху-то будет!». Еще какое-то время дамы посвящали друг другу язвительные посты, затем противостояние сошло на нет.

2. Илья Резник и 200 тысяч за корпоратив

Елена много лет ведет неравную борьбу со своим весом

В том же 2012-м поэт Илья Резник обмолвился прессе: зря Елена отказалась покупать у него песни. Глядишь, стала бы второй Пугачевой. На что Ваенга честно ответила: «Дороговато будет — 25 тысяч евро отдавать». Резник тут же возмутился: имея по 150-200 тысяч евро за корпоратив, певица жалеет денег за их с Паулсом труд.

— А где он был, когда у меня были «нулевые» гонорары?» — возмутилась Елена. — Я поняла в один момент, что ни мой талант, ни я сама не нужны были Резнику. Он появился в моей жизни, когда (по его же словам) я стала зарабатывать по 200 тысяч евро за концерт!». И честно признала, что не получает такую сумму за корпоративы.

3. Сергей Лазарев и «селфи»

27 января артистка празднует сорокалетие

Сергей Лазарев в 2013 году, видимо, находясь в каком-то альтернативном состоянии, назвал Елену «худшим, что есть на эстраде». Ваенге же палец в рот не клади — певица пообещала завести петуха у себя на даче и назвать его в честь Лазарева. Но в 2015-м году артисты помирились — на фестивале «Славянский базар» Сергей подошел к певице и извинился. Артисты даже сделали совместное селфи.

4. Латыш и кусок колбасы

Мы решили вспомнить несколько ярких моментов в биографии именинницы.

В 2016 году на празднике осени в латышском Каугури зрительный зал был набит битком — многие искренне ждали выступления россиянки. Тем не менее, кто-то решил испортить выступление и, когда Елена исполняла песню «Тайга», кинул на сцену кусок колбасы. Елена свела все на шутку, но вечером написала о «колбасометателе» в соцсетях:

— Это была провокация даже не дешевая… Мало кто поверит, но мне стало жаль того человека: только дураки ведутся на «развод» наций. Латыши, любила вас и буду любить. Ну и напоследок… Кидать едой во внучку блокадников — прямо каламбур. Карма — штука злая: чем кинешь, то и получишь.

5. Волочкова и пение

Она всегда, что бы ни случилось, отстаивает себя и свою правду.

В 2013 году Елена раскритиковала вокал Анастасии Волочковой, увидев выступление балерины в программе «Две звезды».

— Нет, конечно, есть талантливые и на проекте «Голос». Только почему-то сразу их валят. Зато мы на поющую Волочкову смотрим. Вы это видели? Скажите, я одна дура в стране? Пусть на меня Настя не обижается. Она великолепная балерина, прекрасная танцовщица… Но не певица, — написала Елена в своем блоге.

Волочкова ответила Ваенге достаточно миролюбиво: «Да, я не умею петь, но этому можно всегда научиться».

КСТАТИ

Елена много лет ведет неравную борьбу со своим весом. Периодически сидит на диетах, сбрасывает вес, снова поправляется. И не стесняется озвучивать свои реальные цифры. После родов она сильно поправилась, но поспорила со своим директором Русланом на большую сумму. И достаточно быстро похудела до 85 килограммов, сбросив, по ее словам, «десяточку». К сроку «контрольного взвешивания» сбросила еще 10 кило. А потом опять набрала.

В следующий раз артистке помог похудеть модельер Игорь Гуляев — мотиватором для певицы стало желание красиво выглядеть в его концертных платьях. И таки смогла! «Умничка, так держать» — прокомментировал фото обновленной певицы в его платье модельер, которым она поделилась в своем Инстаграме.