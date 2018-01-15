Раймонд Паулс полвека не пьет и не курит

Несколько интересных фактов из жизни замечательного композитора, которому 12 января исполняется 82 года

Паулс исколесил весь СССР, а со временем возглавил коллектив

В детстве отец ремнем подгонял к пианино

Родился будущий маэстро в простой семье: отец был стеклодувом, мама — вышивальщицей. Однако с младенчества проявлял склонность к музыке, и в возрасте трех лет Оярса Раймондса (полное имя) отдали в уникальный рижский музыкальный детский сад. Правда, лет до 10-ти мальчик музицировал весьма неохотно, так что отец часто подгонял Раймонда к пианино ремнём. Но потом любовь к музыке прочно им завладела. Поступил в Латвийскую консерваторию. Там добросовестно штудировал классические произведения, однако грезил об эстраде и подрабатывал в оркестрах. В составе Рижского эстрадного оркестра Паулс исколесил весь СССР, а со временем возглавил коллектив. Под его руководством оркестр завоевал всесоюзную популярность. В 80-х был богаче Тухманова

В 49 лет Раймонд Паулс стал народным артистом СССР. Однако он не только музыкальный гуру в родной Латвии, но и ресторатор, один из самых обеспеченных рижан. В 1970-80-е каждый ресторан, где исполнялись песни Паулса, отчислял композитору большие деньги. Сам Паулс так говорит о тех годах:

— Я жил очень хорошо! Приходишь в Сбербанк, а там уже набежало несколько тысяч. Одно время я обошёл по доходам даже Давида Тухманова…

Купил деревенскую школу

У Паулса большой дом за городом, который он сам называет «великолепным». А купив несколько лет назад деревенскую школу в ста километрах от Риги вместе с тремя гектарами земли, Паулс сделал там центр для одарённых детей. Один из олигархов приобрёл в центре Риги старинный дом, и предложил маэстро возглавить культурно-развлекательный центр. Любитель розыгрышей

Внешне невозмутимый Паулс часто принимал участие в розыгрышах богемной тусовки под руководством Пугачёвой. Композитор вспоминает, что несколько раз объектом таких шуток становился терпеливый в этом плане Марк Захаров. Часто подобные тусовки заканчивались громкими ссорами, так как Пугачёва позволяла себе слишком много. — Выпив, могла лишнее сказать. Потом сожалела. Ей было стыдно, она начинала подлизываться. Но я принимал Аллу такой, какая есть, — рассказывал маэстро.

Поэт-песенник Илья Резник, певица Алла Пугачева и композитор Раймонд Паулс. Фотография из личного архива Ильи Резника

Дочь не пустил в артистки С женой Светланой Епифановой (она лингвист) Паулс познакомился в Одессе. Она стала главной женщиной в жизни маэстро. Родила ему дочь Анете.. Девочка выросла среди знаменитостей, гостивших в доме, однако петь на эстраде отец ей запретил. После школы Анете выучилась на режиссера, работала на телецентре. В 1988-м вместе с Юрием Николаевым вела конкурс эстрадной песни в Юрмале (Александр Малинин получил на нем гран-при). Замуж Анете вышла за датчанина, сотрудника авиакомпании SAS. Последние несколько лет была в Москве помощником генерального консула Латвии по вопросам культуры. Сейчас живет в Москве с семьей и тремя детьми.

Раймонд Паулс с женой Ланой и дочерью Анет

Первый в СССР беспартийный министр

С 1991 по 1993 был министром культуры Латвии (первый беспартийный министр в СССР). А еще — советником президента Латвии по культуре. Из неприятных моментов: в этот период закрыл несколько русских школ, а также Рижский Молодежный театр.

Хоть и говорил не раз о том, что музыканты и художники — люди аполитичные, в 1999-м баллотировался на пост Президента страны от возглавляемой им Новой партии Латвии. Победил в первом туре, однако не набрал в сейме положенных 51%. Перед решающим туром снял свою кандидатуру. После объяснил: мол, не захотел оказаться меж двух огней, так как правые ратовали за обострение отношений с Россией, а у русских в Латвии сильные экономические позиции. Кстати, обладая большими финансами, русские капиталисты никак не вмешивались в политику Латвии по притеснению русскоязычного населения. Супруге Паулса Светлане пришлось сдавать экзамен на знание латышского языка, чтобы получить гражданство. Эту процедуру знаменитый композитор воспринял как личное оскорбление.

Мелодия для прогноза погоды

Инструментальная композиция «Пасмурная погода» была написана специально для прогноза погоды в информационной программе «Время» и звучит там уже много лет. А еще Паулс — первый музыкант, который выступил в «Музыкальной паузе» телеигры «Что? Где? Когда?» в начале 1979 года.

В 49 лет Раймонд Паулс стал народным артистом СССР

Водитель со стажем, и ни одной аварии

Маэстро водит машину более полувека, и ни разу не попал в аварию. Шутит: мол, он за рулем — как за роялем. Первая машина — «Москвич» 403-й модели страшно-зеленого цвета. Потом было несколько «Волг», а в последние годы предпочитает джипы.

Вместо алкоголя — сок

Раймонд Паулс — завязавший алкоголик. В молодости выпивал крепко — профессия музыканта способствовала, отказать не мог. Запои порой длились неделями. За пьянство его даже из филармонии уволили. В конце концов разум победил, и Паулс лег в больницу. После лечения бросил пить. Навсегда. Абсолютно. Ни грамма не выпил за полвека. Даже на Новый год, когда все поднимают бокалы с шампанским, маэстро пьет сок. Курить тоже бросил давно, и, говорит, сигареты вызывают только отвращение.

Песни Раймонда Паулса.Максим ТЮРИН