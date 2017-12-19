Распространенные свадебный обряды

mavit
Автор: mavit Декабрь 19, 2017 04:35

Распространенные свадебный обряды

Свадьба – это торжественный обряд бракосочетания. У разных народов он проходит по-разному. Народные традиции имеют долгую историю и наполнены определенным смыслом. Сегодня праздник приобрел новые оттенки, связанные больше с внешней стороной, превратился в красивое шоу.

В Польше, например, его можно провести в китайском стиле, а в Китае в итальянском.  И это никого не удивит, наоборот добавит изюминку новизны, неповторимого шарма. Конечно, для идеальной свадьбы, нужно подобрать и соответствующий sale weselne.

Доверяя мудрости предков, давайте вспомним свадебные обряды, обычаи и приметы, знать и соблюдать которые на всякий случай стоит ради светлого и счастливого будущего вашей семьи:

  • До свадьбы жениху нельзя видеть платье невесты, а невесте не стоит смотреть на себя в зеркало в полном свадебном облачении.
  • Нижнее бельё новобрачной должно быть обязательно белым, что символизирует ее чистоту.
  • Хорошо, если обручальные кольца изготовлены из одного металла без резьбы и украшений. Не рекомендуется использовать переплавленные родительские кольца или украшения. Покупать оба кольца положено жениху и хранить их в одной коробочке до торжественной церемонии. Нельзя давать их примерять другим женщинам.
  • Плохая примета – обронить кольцо на пол. Но последствий можно избежать, если в колечко продеть заранее подготовленную нитку.
  • Потерять кольцо, означает скорое расставание.
  • Невесте желательно проронить слезинку. Лучше уж поплакать за свадебным столом, чем в будущей семейной жизни.
  • Свекровь в брючном костюме на свадьбе обрекает молодую семью на разделение.
  • Если погода испортилась, пошел снег или дождь – радуйтесь, это к достатку.
  • Через порог дома молодой жене нельзя переступать одной, муж должен перенести ее на руках.
  • Количество приглашенных на свадьбу гостей должно быть нечетным.
  • Не используйте украшения из жемчуга и не дарите его новобрачным. Это символ слез. А вот на 30 годовщину совместной жизни ожерелье из 30 бусин будет к месту.
  • Головной убор невесты – венок из цветов. Именно веночек, а не отдельные цветочки в прическе.
  • Пересчитайте пуговицы на платье невесты, их должно быть четное количество.
  • Модный западноевропейский обычай, особенно популярный в Великобритании: чтобы будущая семейная жизнь была счастливой невеста должна предусмотреть в своем наряде четыре обязательных детали: старую; новую; чужую, взятую на время и голубую.
  • Если молодожены спотыкаются или падают во время церемонии, значит, они всё сделали как надо. Споткнулся – нашел свою половинку.
  • В правую туфельку невеста должна положить монетку, если хочет жить в богатстве и достатке.
  • В sale weselne kołobrzeg молодоженам лучше не ехать по прямой дороге, чтобы сбить с толку нечистую силу. Кроме того, желательно переехать через семь мостов и мосточков, на счастье.

Нужно ли использовать обряды и обычаи на свадьбе – решают молодожены, однако знать их должен каждый.

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mavit
Автор: mavit Декабрь 19, 2017 04:35
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