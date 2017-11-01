Равшана Куркова снялась в фильме с бывшим мужем

В Москве прошла премьера картины «Детки напрокат» [видео]

Съемки фильма «Детки напрокат» проходили год назад в Твери и в Москве, -рассказала журналистам на премьере картины Равшана Куркорова

В картине Татьяны Капитан мы снова увидим популярную актрису Равшану Куркову в актерском тандеме с ее бывшим супругом Артемом Ткаченко. Равшана появится в образе серьезного адвоката, а Артем сыграет отца-разгильдяя. Понятное дело, что без любовной линии не обошлось. Герой Ткаченко, конечно же, потеряет голову от роковой красотки-юриста.

— Съемки фильма «Детки напрокат» проходили год назад в Твери и в Москве, — рассказала журналистам на премьере картины Равшана Куркорова. — Был серьезный кастинг​. Я пробовалась с огромным количеством прекрасных артистов​, но ​режиссеру понравились мои пробы и​ ​пробы Артема Ткаченко. Это не первая наша с Артемом картина. Надеюсь, не последняя​. У нас с Артемом слаженная рабочая банда. Несмотря на то, что мы с Артемом в разводе более 10 лет, мы дружим, много работаем вместе. ​Так что личная история нам никак не мешает.

Герой Ткаченко, конечно же, потеряет голову от роковой красотки-юриста

Напомним: первым мужем Равшаны был фотохудожник Семен Курков. После развода Равшана оставила фамилию Семена.

С 2004 по 2008 годы Равшана Куркорова состояла в браке с актёром Артемом Ткаченко.

Артист после развода с Куркоровой женился на модели Евгении. У них родился сын Тихон. Расставшись с Евгенией, Артем закрутил роман с актрисой Екатериной Стеблиной. Пара растит совместного сына Степана. В общем, после развода с Курковой у Ткаченко много чего интересного было, но дружбу с бывшей артисту каким-то чудом удалось сохранить.

СПРАВКА КП

Фильм «Детки напрокат» появится в кинотеатрах России с 23 ноября и выйдет на 250 копиях. Предыдущая картина режиссера Татьяны Капитан – «30 свиданий» – собрала в российском прокате более 90 млн рублей. В команде «Деток напрокат» также оператор Александр Тананов («Гуляй, Вася!»), «Всё и сразу», «Отдать концы»), композитор Иван Севастьянов («30 свиданий») и сценарист Наталия Дементьева.

Детки напрокат (Трейлер) .