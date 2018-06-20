Разновидности гриль-домиков

Возведение гриль-домиков своими руками будет сложным делом для многих современных людей, поэтому рекомендуется воспользоваться проверенным вариантом и гриль домик купить в проверенном месте. На выбор может быть доступно много разновидностей и предлагается ознакомиться с некоторыми видами домиков:

1) Деревянные.

2) Металлические.

3) Каменные.

4) Пено-газобетонные.

Деревянный домик — классика финской беседки, придающая внутреннему пространству определённые качества необходимые для комфортного проживания — это сохранение и отдача тепла, а также экологичность. Перед созданием проекта по постройке гриль-домиков из этого материала нужно брать в учёт тот факт, что при резкой смене температуры возможно сильное повреждение. По этой причине внешняя прошивка создаётся из специальных материалов, защищённых от воды (к примеру, листы OSB), а каркас и основание должны быть обработаны специальными растворами.

Гриль-домики из металла

Эти сооружения в которых создаётся мясо на барбекю смотрятся очень красиво и стильно. Очень хорошо такая беседка из металла смотрится с окошками (больших по размеру) или со стенами из такого материала, как поликарбонат.

Каменные гриль-домики

Качественный материал, который предназначен для создания сооружений из фундамента. Этот гриль-домик для зимы будет очень нужен, и он прослужит пользователю не просто местом, где можно отдохнуть, но и приготовить пищу на месте отдыха. Она будет подходить для размещения всех гостей в любой период времени, а также для приминения в качестве небольшого офиса или крытой детской площадки.

Пено- и газобетонные гриль-домики

Эти сооружения почти нечувствительные к любым сменам температурного режима. Они устойчивы к повышенной влажности воздуха, а пожаробезопасность является ещё одним качеством гриль-домика. Стоимость данных стройматериалов доступная. Еще одним важным положительным качеством использования таких материалов, как пено- и газобетона для построения гриль-домика, считается их легкость. Она позволяет обходиться без использования тяжелого материала для фундамента.

Во время или перед покупкой уже готовых гриль-домиков важно обращать внимание на два основных варианта: стандартный тип эконом и расширенный вариант — премиум. Первый

принято считать экономичным и очень дешёвым (цена его часто достигает большой отметки — около 200-300 тыс. рублей).