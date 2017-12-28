Разновидность роллов впечатлит любого любителя азиатской кухни, тем более когда для заказа доступны самые лучшие виды, например, урамаки, футомаки, хосомаки, а также острые и сладкие. Не терпится заказать их в дом?

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Описывая разновидности роллов более подробно, нужно отметить, что они по настоящему привлекают своим необыкновенным вкусом и красивым оформлением.

Хосомаки

Итак, для начала нужно рассказать подробнее про такой вид роллов, как хосомаки. Он же самый маленький из всех. Для того, чтобы приготовить такое блюдо понадобится взять половину листа нори, далее около ста грамм риса и один продукт в качестве начинки.

Особенность этих ролл заключается в том, что водоросль (прессованной формы) располагается с наружней части рулета. Она скрывает белую клейкую крупу.

Футомаки

Особенность этих ролл в том, что они включают в себя различную начинку. Повара при приготовлении этих суш используют больше трёх разных компонентов с разными цветовыми оттенками, формы, вкуса.

Чтобы сделать такое блюдо понадобится целый лист прессованных водорослей нори и гораздо больше риса (сто тридцать граммов), если сравнивать с хосомаки. Всё ингредиенты должны быть расположены максимально плотно между собой, чтобы не могло быть пустоты. При этом: нужно дополнять начинку соусом, а также такими составляющими, как зелень, васаби. Нередко, начинку разделяют на некоторые части узкой полосы нори.

Урамаки

В этом ролле рис расположен с наружней части, потому скручивать урамаки гораздо проще, чем те же hosomaci и phutomaci, даже не применяя для приготовления бамбуков. циновки.

Водоросль не изменяют, а шов достаточно закрыть зернами. Сушисты чаще всего, кладут одну вторую часть листа нори, сто граммов ароматных круп и два компонента. Но, говоря про начинку, нужно отметь, что она не должна быть больше шестидесяти граммов или больше чем 1/3 или ¼ часть рулета.

Все эти поистине уникальные суши доступны в Кушай Суши и пиццу на сайте http://самара.кушайсуши.рф. Эти роллы полюбят настоящие экспериментаторы азиатской кухни и просто любители вкусной пищи.