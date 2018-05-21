Разновидности женских сапог

mavit
Автор: mavit Май 21, 2018 04:32

Разновидности женских сапог

Женские сапоги представлены в различных видах каждый из которых уникален по своему за счёт характерных особенностей в стилях, размерах, поэтому купить сапоги рекомендуется только у проверенного производителя обуви.

Он предлагает качество на любые доступные размеры и стиль. Не составит труда выбрать из коллекции подходящие модели.

Ботфорты: сапоги выше колена

Есть некоторые подвиды данной квалификации этой обуви — предлагается более подробно узнать о них.

«OVER THE KNEE-BOOTS» является общим названием моделей данной обуви, которая целиком или или, например, на треть перекрывает колено.

«Thing-hight boots» — сапоги чулки. Они по всем размеру большой высоты и облегающие. Доходят до самого бедра при этом ткань там, возможно уже очень тонкая и не жмёт. Иногда высота бывает и выше указанной. Могут быть модели вместе с специальной молнией (застёжка) для легкого надевания на ноги. При отсутствии застёжек, это модель уже будет называться «чулки» у которых ткань более мягкая.

Kinky boots

Эти модели являются другой разновидностью ботфортов. Они высокие по размеру и, обычно на большом по высоте каблуке вместе со шпилькой. Известно, что для них, обычно характерен специальный дорогой материал кожа и эффектный оттенок и цвет, например под: тёмный, белый (светлый), красный.

Полусапожки

Эти модели, есть сапоги, материал которых доходит до центральной части, середины голени. Стилистика, формы носков данной обуви, а также высота каблуков и применяемые материалы могут абсолютно любыми по структуре.

Для разделения полусапожек на классы значение имеет нужная высота голени женщины. «Полусапожки являются переходным типом от сапожек к ботинкам» — есть и такое определение.

Сапоги женские до колена

«KNEELENGTHBOOTS» являются самыми распространёнными и знакомыми многим женщинам сапогами с голенищем достигающим самого колена.

Разнообразие фасонов удивляет… и это может что-то быть более элегантное, которое облегает ногу своей тонкой ткани и высоким каблуком или модель, представленная в стиле «кежел» casual, с абсолютно прямой голенью на широком каблуке.

Ковбойские сапоги

Эти модели имеют широкое голенище, которое бывает также разные и любой высоты: от центральной части голени и до колена.

Классические модели включают различного вида кожу: от гладких до экзотических видов на выбор клиентам.

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mavit
Автор: mavit Май 21, 2018 04:32
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