Развод и примирение Аршавиных возмутили Алену Водонаеву

На их примере телеведущая решила обсудить измены

Алена Воданаева осудила Алису Аршавину. Фото: Инстаграм.

Телеведущая и модель Алена Водонаева как и многие женщины любит обсуждать чужую личную жизнь. Тем более, кто ей запретит, если и сами участники истории предают ее публичной огласке. Так, бывшая участница «Дома-2», получив «зеленый» свет от семьи Аршавиных, решила обсудить со своими подписчиками в Instagram тему измены.

ГОДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ

— Недавно в прессе появилась информация о том, что жена Андрея Аршавина узнав о изменах супруга, бросила его! Сказала — не прощу! – приводит пример Водонаева.

Она поделилась с читателями тем, что такая позиция Алисы Аршавиной ее порадовала.

— Меня гордость обуяла за характер, позицию и самоуважение. Подумала — вот это женщина! Молодец, знает себе цену. Не лохушка и не бледная моль, которая, как большинство представительниц прекрасного пола в подобных ситуациях, прожевала, съела и простила, — отмечает ведущая.

Водонаева добавляет, что не в состоянии понять девушек, которые прощают измены.

— Насколько надо реально не любить себя и чувствовать собственную незначительность в этом мире, чтобы дальше смотреть в глаза тому, кто вытирает об тебя ноги. Почему вытирает? Да потому, что если вы об измене узнали — он …, не умеющий заметать следы и не ставящий вас ни во что! А если узнали и простили — вы дура! Ни больше не меньше, — резюмирует экс-участница нашумевшего телепроекта.

Осенью Алиса заявила, что разводится с Андреем. И даже уехала в Питер с детьми.

ЭТО НЕ МУДРОСТЬ

Телеведущая и модель заявила, что не видит в прощении измен женской мудрости, зато уверена, что тем самым женщина унижает себя

А когда это всё ещё и публично происходит, то мне стыдно за весь женский род… А, ну в общем простила жена Андрея Аршавина и уехала с ним отдыхать на Мальдивы… Что тут сказать, хорошего отдыха! – резюмировала она.

КАК НА КАЧЕЛЯХ

Напомним, личная драма в семье Аршавиных разыгралась осенью 2017 года. Супруга футболиста, выступающего сейчас за казахстанский клуб «Кайрат», узнала об его изменах и собралась с ним разводиться.

Любят — не любят, разводятся — не разводятся… Вся страна гадала о том, что же происходит в жизни Андрея Аршавина и его нынешней супруги Алисы. При этом жена футболиста, то заявляла о том, что уходит, то быстро забирала свои слова назад. Мать футболиста тоже оказывалась давать комментарии, называя их «слухами». А потом и вовсе, вопреки всем разговорам о разводе Алиса поздравила Андрея с победой в Кубке Казахстана.

А потом Алиса мужа простила и даже уехала с ним в отпуск.

А затем и вовсе огорошила своих подписчиков в Instagram новым откровением, заявив, что вовсе не держит зла супруга.

— Его я ждала всю жизнь. Прощать, не прощать, злиться или нет. Это все пустое. Важно то, что с ним все имеет смысл и хочется просто жить, — написала она, опубликовав очередное фото мужа.

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Казалось бы, обманутая жена — а причиной развода называли измену Андрея — должна быть сердита на мужа. Но поведение Алисы не отличалось предсказуемостью (подробности…)