Режиссер Брайан Сингер обвинен в изнасиловании несовершеннолетнего

Согласно судебному иску, голливудская звезда надругалась над 17-летним подростком на вечеринке в Сиэтле в 2003 году

Режиссер Брайан Сингер

Режиссер фильмов «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Возвращение Супермена» Брайан Сингер уже во второй раз обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетним. В этот раз вероятной жертвой домогательств стал Сезар Санчес-Гузман, которому на момент инцидента было семнадцать лет.

Согласно судебному иску, изнасилование произошло в 2003 года во время вечеринки на яхте в Сиэтле. Сингер предложил подростку провести экскурсию, а после завел его в спальню, запер дверь и потребовал секса. Получив от Сезара отказ, режиссер подверг того сексуальному насилию.

После этого мужчина рассказал подростку, что является голливудским продюсером и может помочь ему стать актер, если тот никогда не расскажет о произошедшем.

“Он тогда сказал Сезару, что никто не поверит ему, даже если он когда-либо заговорит об этом инциденте. А также пригрозил нанять людей, которые смогут разрушить репутацию любого”, — передает издание New York Times со ссылкой на текст судебного иска.

При этом в пресс-службе полиции Сиэтла не смогли рассказать, кто именно обратился с заявлением в суд — сам пострадавший или кто-то другой.

Представитель Сингера заявил, что он и его клиент будут “категорически отрицать эти обвинения» и отстаивать невиновность до самого конца. Он добавил, что после победы в суде, адвокаты режиссера намерены выдвинуть «претензии за необоснованное уголовное преследование”.

Напомним, что ранее Браана Сингера уже обвиняли в сексуальном насилии. Так, в 2014 году в суд обратился Майкл Иган. Он рассказал, что инцидент произошел в 1999 году на вечеринке основателя компании Digital Entertainment Network Марка Коллинс-Ректора, который позже был осужден за многочисленные случаи домогательств к детям. Именно тогда, по словам Игана, режиссер и изнасиловал его.

Спустя некоторое время после предъявления обвинений молодой человек по невыясненным причинам отозвал свой иск.

Кстати, сейчас в Голливуде разгорелся настоящий сексуальный скандал. Режиссеров и других деятелей различных областей продолжают обвиняет в домогательствах. Так, под эту «волну откровений» уже попал продюсер Харви Вайнштейн, с которого все и началось, а также Стивен Сигал, ведущий канала Fox News Билла О’Райл, актер Стивен Сигал и многие другие.