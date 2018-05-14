Ремонт насоса гидроусилителя
Насос гидроусилителя руля — это его сердце. Он перекачивает жидкость, которая облегчает управление. В конструкцию входят прокладки, подшипники, шарики, сальники и другие комплектующие. Со временем они приходят в негодность и тогда нужно сделать ремонт. Если у вас на автомобиле сломался насос гидроусилителя, приобрести его можно в интернет магазине автомобильных деталей UkrParts .Наиболее серьёзные поломки связаны с поршнями. Они могут некорректно работать из-за попадания воздуха в систему ГУРа. Это приводит к неправильной работе. Устранить данный дефект поможет прокачка.
Для ремонта ГУРа можно приобрести старый гидроусилитель от такой же модели автомобиля и использовать его детали. В некоторых случаях это единственный способ починить агрегат.
РАЗБОРКА НАСОСА С ЗАМЕНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОК И САЛЬНИКОВ
Чтобы не запутаться при обратной сборке лучше каждую деталь класть на отдельный лист бумаги А4. Это поможет быстро закончить ремонт ГУРа без путаницы и утерянных деталей. Процесс ремонта состоит из таких этапов:
- Насос ГУРа моется, потом снимается шкив. Он крепится на трёх болтах.
- Две половинки насоса крепятся друг к другу четырьмя болтами. Они откручиваются. Насос разбирается на две части.
- Далее вам нужно осуществить визуальный осмотр. Особое внимание уделите резинкам. Все изношенные комплектующие меняются.
- Демонтируйте пластину, напоминающую грибок.
- Снимите стопорное кольцо и ротор. Следите, чтобы не выпали пластины.
- Достаньте вал насоса и снимите сальник.
- Промойте детали.
Перед установкой сальник и резинки смазываются жидкостью гидроусилителя. Осуществите обратную сборку и подсоедините все патрубки.
На конечном этапе ремонта насоса ГУРа своими руками залейте новую жидкость в бачок. При этом нужно крутить ручку насоса за шкив без ремня. Это поможет заполнить систему и избежать попадания воздуха внутрь.
РЕМОНТ ШЛАНГОВ ГУРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Шланги — это кровеносные сосуды ГУРа. Они отвечают за циркуляцию масла внутри системы. Если при извлечении гидроусилителя руля вы заметили сильную потёртость шлангов, значит, им нужен ремонт, а точнее, замена.
В процессе ремонта шлангов ГУРа, не используйте старые комплектующие, лучше приобретите новые. При стыковке постарайтесь сделать так, чтобы не осталось открытых мест.
Перед заменой убедитесь, что в системе нет масла. После подсоединения шлангов зажмите хомуты на концевиках.
Осуществить ремонт ГУРа по силам любому автовладельцу. Тем не менее это сложная операция и она требует предельного внимания. Также необходимо чётко соблюдать инструкции и учитывать конструкционные особенности каждого автомобиля. Тогда ремонт пройдёт быстро и без каких-либо сложностей.
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий