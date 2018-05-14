Ремонт насоса гидроусилителя

Насос гидроусилителя руля — это его сердце. Он перекачивает жидкость, которая облегчает управление. В конструкцию входят прокладки, подшипники, шарики, сальники и другие комплектующие. Со временем они приходят в негодность и тогда нужно сделать ремонт. Если у вас на автомобиле сломался насос гидроусилителя, приобрести его можно в интернет магазине автомобильных деталей UkrParts .Наиболее серьёзные поломки связаны с поршнями. Они могут некорректно работать из-за попадания воздуха в систему ГУРа. Это приводит к неправильной работе. Устранить данный дефект поможет прокачка.

Для ремонта ГУРа можно приобрести старый гидроусилитель от такой же модели автомобиля и использовать его детали. В некоторых случаях это единственный способ починить агрегат.

РАЗБОРКА НАСОСА С ЗАМЕНОЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ РЕЗИНОК И САЛЬНИКОВ

Чтобы не запутаться при обратной сборке лучше каждую деталь класть на отдельный лист бумаги А4. Это поможет быстро закончить ремонт ГУРа без путаницы и утерянных деталей. Процесс ремонта состоит из таких этапов:

Насос ГУРа моется, потом снимается шкив. Он крепится на трёх болтах. Две половинки насоса крепятся друг к другу четырьмя болтами. Они откручиваются. Насос разбирается на две части. Далее вам нужно осуществить визуальный осмотр. Особое внимание уделите резинкам. Все изношенные комплектующие меняются. Демонтируйте пластину, напоминающую грибок. Снимите стопорное кольцо и ротор. Следите, чтобы не выпали пластины. Достаньте вал насоса и снимите сальник. Промойте детали.

Перед установкой сальник и резинки смазываются жидкостью гидроусилителя. Осуществите обратную сборку и подсоедините все патрубки.

На конечном этапе ремонта насоса ГУРа своими руками залейте новую жидкость в бачок. При этом нужно крутить ручку насоса за шкив без ремня. Это поможет заполнить систему и избежать попадания воздуха внутрь.

РЕМОНТ ШЛАНГОВ ГУРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Шланги — это кровеносные сосуды ГУРа. Они отвечают за циркуляцию масла внутри системы. Если при извлечении гидроусилителя руля вы заметили сильную потёртость шлангов, значит, им нужен ремонт, а точнее, замена.

В процессе ремонта шлангов ГУРа, не используйте старые комплектующие, лучше приобретите новые. При стыковке постарайтесь сделать так, чтобы не осталось открытых мест.

Перед заменой убедитесь, что в системе нет масла. После подсоединения шлангов зажмите хомуты на концевиках.

Осуществить ремонт ГУРа по силам любому автовладельцу. Тем не менее это сложная операция и она требует предельного внимания. Также необходимо чётко соблюдать инструкции и учитывать конструкционные особенности каждого автомобиля. Тогда ремонт пройдёт быстро и без каких-либо сложностей.