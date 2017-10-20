Ремонт спальни

Укомплектованная спальня — это комната для сна и отдыха, которая спроектирована так, чтобы максимально увеличить пространство, объединив полки и ящики в общий дизайн помещения. Такой вид современного ремонта спальни, включающий не только отделку стен, пола и потолка, но и организацию пространства с помощью встроенных предметов мебели, становится все более популярным и востребованным.

Ящики и полки устраиваемой спальни часто скрыты, а некоторые строятся над кроватью, вокруг кровати, в стенах и т. д. Большие предметы, такие как телевизоры, могут помещаться в стеллаж, который может скрыть телевизор, когда он не используется, а пространства для хранения вещей также могут быть объединены в общую схему комнаты. Встроенная спальня спроектирована так, чтобы максимально увеличить пространство в маленьких или средних по площади помещениях и обеспечить приятную эстетику чистыми линиями и без помех.

Для того чтобы создать подобный интерьер, требуется достаточно качественная подготовительная отделка комнаты, включающая проверку прочности настила пола, выравнивание стен, и потолочного пространства. Так как после установки всех встроенных объектов будет сложно и трудоемко производить ремонт, к примеру, подгнивших балок пола или реставрировать осыпающуюся штукатурку. Определиться с тем, какие подготовительные работы вам нужны, можно, изучив прайс ремонтных работ организации-подрядчика.

Большинство встроенных конструкций спальни ориентированы на создание чистого вида, который уменьшает беспорядок и максимизирует открытое пространство. Для этого ящики часто интегрируются в раму кровати, чтобы можно было хранить одежду под ней. Шкаф-купе проектируется под конкретного пользователя — не только глубина, ширина, высота, но и внутренний набор функций – полок, выдвижных ящиков для белья и носков, вешалок, консолей и свободных ниш.

Пространство в спальне считается жизненно важным для комфорта и функциональности. Поэтому опытные дизайнеры советуют начинать ремонт, уже зная, какую мягкую и дополнительную мебель вы будете использовать в качестве обстановки. Некоторые компании рекламируют услугу ремонт под ключ, включающую оценку состояния помещения, требования заказчика и оптимальный комплекс мероприятий для этого пространства. Тарифы на такую услугу будут варьироваться в зависимости от региона и компании, а также от сложности работы.

Профессионалы компании «Рего-Ремонт61» могут придумать стратегии для максимизации пространства и улучшения эстетики комнаты, в конкретном стилевом направлении, и предлагают оплату по фиксированной ставке за предоставление услуги. Другие, более специализированные организации или индивидуальные предприниматели могут потребовать более гибкий бюджет. Для тех людей, которые нуждаются в ремонте спальни, но находятся в строгом бюджете, можно сделать небольшие шаги для улучшения эстетики и функциональности помещения без найма такого сервиса.