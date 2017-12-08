Рене Зеллвегер о заявлении Вайнштейна, что она получила роль через постель: «Если Харви сказал такое, то он настоящий кусок д***ма»

Актриса впервые прокомментировала слова продюсера об их интимной связи

Рене Зеллвегер открещивается от любовной связи с Харви Вайнштейном.

Выдержке Рене Зеллвегер можно позавидовать. Она долго никак не комментировала разговоры о том, что она была одной из многих «жертв» Харви Вайнштейна. Но на днях в суд против продюссера подала актриса Мелисса Сейджмиллер, которая в своем заявлении привела слова кинобосса о том, Рене переспала с Вайнштейном ради получения ролей в «Дневнике Бриджит Джонс» и других фильмах.

В своих показаниях Мелисса заявила, что Харви ее домогался, приглашал домой. распахивал халат и т.д. В общем, склонял к интимной связи. Взамен, как и многим, обещал успешную карьеру. А в качестве примера тех, кто уже «оказал ему сексуальные услуги», он привел имена «Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон и других актрис». Как раз в тот момент Рене получила главную роль в «Дневнике Бриджит Джонс», который продюсировал Харви, и который увидел свет в следующем году.

«Если Харви действительно сказал такое, то он настоящий кусок д***ма», — тут же прокомментировала Рене Зеллвегер заявление коллеги представителю журналу Us Weekly.

В 2005-м, на Венецианском кинофестивале, Рене и Харви попали в объектив в недвусмысленном виде. Фото: Getty Images

Шарлиз Терон, имя которой также фигурирует в этом документе, и которая снялась в 5 фильмах продюсера, пока отмалчивается. Но чуть ранее она ярко высказалась в Instagram:

«Женщины, которые решили рассказать о насилии, произведенном над ними, — очень храбрые, настоящие героини. И хотя у меня не было подобного опыта с Харви Вайнштейном, могу сказать, что я не удивлена. Такая манера поведения всегда существовала, не только в Голливуде, но во всем мире», — заявила актриса.

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Безусловно, сексуальные домогательства из серии «не отдашься — сломаю карьеру» отвратительны, тут не может быть двух мнений. Даже истории с Вайнштейном, каждой встречной и поперечной предлагавшей «сделать ему массаж», без сомнения, доставили большие огорчения всем участницам. И все же тут вместо гнусного «принуждения к сожительству» (как выражались в советские времена) — скорее сборник скверных анекдотов (подробности)

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