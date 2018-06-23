Рэпер Face сообщил, что уходит в армию

Поклонники музыканта решили, что он шутит

Российский рэпер Face (Иван Дремин)

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Российский рэп-исполнитель Face (Иван Дремин) сообщил, что его забирают служить в армию. Новостью музыкант поделился в своем микроблоге в Twitter.

«Ухожу в армию, увидимся через год», — написал он.

Также была опубликована фотография с заседания призывной комиссии в военкомате. На ней Face стоит перед членами комиссии.

Иван Дремин на заседании призывной комиссии

Читатели его твиттера разделились на два лагеря. Одни не особо верят в то, что Иван все-таки пойдет служить, другие расстроились, что теперь выхода нового сингла придется ждать еще один год.

«Только самые внимательные и понимающие знают, что ты не пойдёшь на год в заточение. Поста про военник нет, хотя он был. Я рад, что у тебя хорошее настроение, мы тебя всегда поддержим, с хорошей или плохой ты новостью….ведь всякое бывает», — написал пользователь @L13605406.

Также фанаты музыканта поинтересовались, а возмут ли его в армию с татуировками на лице.

В октябре прошлого года в одном из интервью Face заявил, что его не ищут из военкомата, и не хочет идти в армию.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что Face 30 мая подрался в Москве на Большой Садовой улице с музыкантом Tim. Обоих молодых людей домтавили в отделение полиции, где они дали объяснения. Выяснилось, что сцепились парни из-за девушки, которая встречалась сначала с одним, а затем с другим. Ивану Дремину 21 год.