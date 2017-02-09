Режиссер Учитель просит защиты от Поклонской и «Святой Руси»

Фильм известного кинорежиссера о романе царя Николая и балерины Кшесинской еще не вышел, но всем интересно, что ж там такого, раз уже сейчас кипят страсти

Матильда — Трейлер (2017). Официальный трейлер фильма Матильда

Понимаю, нас остались единицы. Нас, тех кто не начинает день с новостей о Николае II. Специально для таких сообщаю — режиссер Алексей Учитель снял фильм «Матильда». О знаменитой балерине Кшесинской, которая прославилась (среди прочего) интимной связью с цесаревичем Николаем, ставшим впоследствии императором всероссийским. Потом депутат Госдумы Наталья Поклонская, знаменитая своими теплыми чувствами к покойному государю, высказалась, что подаст в суд на создателей фильма, порочащих светлое имя причисленного к лику святых императора. Потом сам Учитель попросил избавить его и других членов творческого коллектива от угроз некой таинственной организации «Христианское государство — Святая Русь». Потом вмешался пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков и заявил, что угрозы недопустимы…

Фильм выйдет в октябре 2017-го. Событиям, о которых там рассказывают, — больше ста лет. При этом и «Октябрь 17-го»

звучит призывно, и в названии угрожающей Учителю организации «Христианское государство — Святая Русь» слышится что-то черносотенное, а в целом полный абсурд и готовая рекламная компания для «Матильды».

Учитель попросил избавить его и других членов творческого коллектива от угроз некой таинственной организации «Христианское государство — Святая Русь»Фото: Евгения ГУСЕВА

Товарищи! Ой нет, тоже революционно… Господа! Еще хуже… Читатели «КП» (да, так хорошо)! Вам не кажется, что мы все сошли с ума? Мы действительно в век, когда железные штуковины летят на Марс, когда нажатием кнопки можно поговорить с человеком в любой точке мира и даже увидеть его, спорим о том, можно ли снимать фильмы о личной жизни Николая II?

Простите, но достаточно открыть любую брошюрку о том времени, и мы узнаем и про любовь Николая и Кшесинской, и о том, что государь любил стрелять по кошкам, и то, что без особых причин влез в войну, которая погубила нашу империю. И то, что именно его назвали Николаем Кровавым! Даже Иван IV — всего лишь Грозный… И про его мученическую смерть, и смерть его семьи. И про трагедию человека, не сумевшего противостоять вызовам эпохи. Что из этого можно в кино показывать, а что нет?

Как-то странно у нас развивается общественное влияние на искусство. Все, что хоть как-то должно заставить подумать, поспорить, может, даже поругаться в газетах, ток-шоу, в откликах на сайтах и в соцсетях, становится поводом для кучки хулиганов со средневековыми лозунгами явить себя миру. А нам — поспорить уже о них.

Учитель ни в чем не виноват. Поклонская имеет право на свою точку зрения. Даже черносотенцы могут попытаться пробиться в Думу (при императоре, кстати, у них не получилось). Но угрожать, срывать выставки, выбегать на сцену во время спектаклей — за это наказывали и при царе-батюшке, и при большевиках… Что изменилось-то?

Наталья Поклонская, знаменитая своими теплыми чувствами к покойному государю, высказалась, что подаст в суд на создателей фильмаФото: Евгения ГУСЕВА

ДОСЬЕ

Организация «Христианское государство — Святая Русь» прославилась выступлениями против фильма Алексея Учителя «Матильда». Ее руководитель — Владимир Калинин. Активисты направляли угрозы режиссеру и кинотеатрам, призывая не допустить показа фильма.

СКАЗАНО

«Дело в том, что Учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя «Христианское государство — Святая Русь». Мы специально проконсультировались: в Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов».

(Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ, — в интервью журналистам.)

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«Дело в том, что Учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя «Христианское государство — Святая Русь». Мы специально проконсультировались: в Минюсте такая организация не зарегистрирована. То есть, по сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов», — сказал Песков. Он добавил, что такие действия являются недопустимыми (подробности)

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