Резо Гигинеишвили приписывают роман с актрисой Марией Шалаевой

mavit
Автор: mavit Июнь 1, 2018 05:45

Резо Гигинеишвили приписывают роман с актрисой Марией Шалаевой

Поводом для слухов стала фотография, где режиссер целует известную актрису

Резо Гигинеишвили приписывают роман с актрисой Марией Шалаевой

Резо Гигинеишвили и Мария Шалаева в сентябре 2017 года.

Прошло больше полугода после того, как Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова официально объявили о своем разводе. Пара приняла решение разойтись после семи лет брака. Дети — семилетняя Нина и пятилетний Иван остались жить с матерью, но отец регулярно навещает ребят.

Резо Гигинеишвили приписывают роман с актрисой Марией Шалаевой

Резо Гигинеишвили и Надежда Михалкова в 2014 году.

Причины развода ни одна из сторон не называла, но, конечно, пресса выдвигала предположения, что у известного режиссера, который работает со многими красивыми актрисами, вокруг было слишком много соблазнов и не исключено, что однажды он не смог устоять. Однако, никакой конкретики СМИ не приводили. А вот на днях, Светлана Бондарчук поделилась снимком, на который автор фильма «Жара» и «Заложники» крепко обнимает актрису Марию Шалаеву и целует ее. На снимке запечатлена большая компания, включая саму Светлану Бондарчук с ее бойфрендом, но по лицу Резо ясно, что он испытывает к Маше очень теплые чувства. А вот насколько теплые – вопрос.

Резо Гигинеишвили приписывают роман с актрисой Марией Шалаевой

Резо Гигинеишвили приписывают роман с актрисой Марией Шалаевой

Актриса Мария Шалаева.

Напомним, в 2016 году Мария Шалаева рассталась с мужем, композитором Иваном Лубенниковым, от которого в 2010 году родила дочь Евдокию. Также у актрисы есть сын Нестор от фактического брака с актёром Дмитрием Шевченко.

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mavit
Автор: mavit Июнь 1, 2018 05:45
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